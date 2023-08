​Darmanin au côté des forces de l'ordre

Tahiti, le 17 août 2023 - Gérald Darmanin avait rendez-vous, ce jeudi après-midi, à la DTPN et à la caserne Bruat de la gendarmerie nationale pour des cérémonies officielles. Le ministre de l'Intérieure et des Outre-mer a rappelé l'importance des forces de l'ordre pour faire respecter les valeurs républicaines.



Lors de la cérémonie de sortie de promotions des cadets de la république et des policiers adjoints, Gérald Darmanin a utilisé des mots forts. “On devient policier car on veut défendre la République et l'on sait que personne d'autre ne peut le faire”, a indiqué le ministre avant d'expliquer que les policiers ont pour mission de défendre la liberté de chacun, et non de la restreindre. “Il n'y pas de liberté de boire un verre, si des voyous se baladent en ville. C'est pour protéger cette liberté chérie que vous devenez policier. Ce sont les gens plus modestes qui ont besoin de la police nationale. S'ils ne l'ont pas, ils ne sont pas protégés, leurs biens ne sont pas protégés et ils tombent dans le désespoir. C'est ce désespoir qu'il faut combattre.”

“La police, c'est la justice, le respect et la sécurité” Ces mots résonneront longtemps dans la tête des 35 néo-policiers, dont 13 jeunes femmes, issus des cinq archipels de la Polynésie française. Pour Manuwai Maréchal, jeune cadet de la République, c'est un “honneur” que le ministre de l'Intérieur, en charge des forces de l'ordre, soit présent pour l'événement. “J'ai voulu être policier car il y a des valeurs qui me correspondent. La protection des personnes, des biens et des institutions. C'est un moyen d'apporter un sens à ma vie. C'est un accomplissement”, indique le jeune homme. Annick, sa mère, n'a rien raté de la cérémonie. Encore émue, elle se sent fière de son fils. “Quand on a un enfant, on l'accompagne pour qu'il aille dans le bon sens. La police, c'est la justice, le respect et la sécurité. C'est ce qu'une maman veut pour son fils.”



Quelques minutes auparavant, le ministre de l'Intérieur, accompagné de la délégation ministérielle, était présent à la direction territoriale de la Police nationale (DTPN) pour installer le nouveau directeur adjoint de la DTPN, le colonel Emmanuel Méricam. Cérémonie similaire à la caserne Bruat de la gendarmerie nationale pour promouvoir le colonel Grégoire Demézon au poste de commandant de la gendarmerie. Christian Rodriguez, directeur général de la gendarmerie nationale, a effectué le déplacement depuis Paris pour l'événement.

