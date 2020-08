​Cyril Tetuanui rempile à la présidence de la Comcom de Hava'i

Raiatea, le 31 juillet 2020 – Alors que la présidence tournante de la communauté de commune de Hava'i prévoyait que Marcelin Lisan prenne la tête de l'intercommunalité, le tavana de Huahine a décidé de laisser sa place au président sortant. Le maire de Tumara'a, Cyril Tetuanui, a donc été réélu à 19 voix contre 11 pour le premier adjoint de Uturoa Johann Roopinia.



Vendredi matin a eu lieu l'élection du président de la communauté de commune de Hava'i. Réunis dans la salle de Tevaitoa à Raiatea, les 30 élus des six communes de Raromata'i ont réélu le président sortant, également maire de Tumara'a et président du Syndicat pour la promotion des communes, Cyril Tetuanui, avec 19 voix pour et 11 en faveur de Johann Roopinia, premier adjoint de Uturoa. Une surprise puisqu'en théorie la présidence de la communauté de commune est tournante. Un gentleman's agreement qui n'est pourtant pas inscrit dans les statuts de la communauté de commune. Marcellin Lisan, le maire de Huahine, devait en effet –toujours théoriquement- prendre cette présidence. Mais c'est finalement pour des raisons "d’ancienneté" et de "connaissance des dossiers en cours", que Cyril Tetuanui a été choisi…



Le maire de Maupiti, Woollingson Raufauore, a bien tenté de faire entendre son désaccord. Mais celui-ci a été prestement recadré par Marcellin Lisan, lui répliquant que ses revendications ne devaient même pas faire l'objet de débats. L’ordre du jour de la séance étant réservé à l'élection stricto sensu. "L’élection et uniquement l’élection", a tonné le tavana de Huahine, malgré une suspension de séance pour recadrer les élus récalcitrants… A la reprise, les élus ont voté tour à tour. Et le scrutin s'est conclu par des applaudissements quasi généraux à l’énoncé du résultat.



Problème de vice-présidents



A l’heure de discuter du nombre des élus assurant la vice-présidence, le tavana de Maupiti s'est de nouveau fait entendre. Ce dernier souhaitant revenir à six vice-présidents au lieu de neuf, et arguant que la répartition n’était pas équitable. Nouvelle suspension de séance et nouveau retour des tavana dans la salle de Tevaitoa. Les statuts ont été réexpliqués : la limite autorisée est de 30% des élus de la communauté de commune, soit neuf vice-président. Fin de la discussion.



Cyril Tetuanui a clos les débats en fin de séance : "Tavana Moutame a effectué deux ans de 2012 à 2014 à la création de la 'comcom', puis moi de 2014 à 2020. Et au final Marcelin m’a laissé sa place. Je comprends que tout le monde veuille tenter sa chance. Maupiti, Uturoa… Mais c’est la démocratie qui règle le tout. En 2026 ce sera au tour de Tahaa de présenter son candidat". Cyril Tetuanui se voit donc rempiler pour six ans.



Dossiers en cours



Les élus ont ensuite rapidement évoquées les dossiers en cours. Le futur Centre d’Enfouissement Technique de Faaroa, qui fait couler beaucoup d’encre par les oppositions qui se manifestent largement depuis l’annonce de son installation. Mais également le futur siège administratif qui devrait s’établir à Uturoa, près de la Poste, au niveau de l’ancien bâtiment de la Trésorerie Générale. Actuellement, le siège administratif est situé dans le même bâtiment que le Centre de tri, ce qui occasionne des gênes au niveau du bruit lors des réunions. Pour le futur centre, les élus ont également indiqué souhaiter incorporer des logements de passage, afin de pouvoir héberger les élus en déplacement lors des commissions.