​Cycliste renversée à Papeari : Le conducteur du véhicule s'est rendu

Tahiti, le 31 octobre 2022 – L'homme qui a pris la fuite après avoir percuté une cycliste samedi matin à l'aube à Papeari, s'est finalement rendu à la gendarmerie. Il a été placé en garde à vue à la brigade de Taravao.



Un peu plus de 24 heures après avoir percuté une cycliste à Papeari, le conducteur du véhicule mis en cause s'est finalement rendu à la gendarmerie de Taravao dimanche, rapportent nos confrères de Tntv. Suite à cet accident, un appel à témoin avait été spontanément relayé sur les réseaux sociaux puis dans la presse.



Selon nos informations, le mis en cause a été placé en garde à vue pour "blessures involontaires avec incapacité totale de travail d'une durée inférieure à trois mois" avec deux circonstances aggravantes et "non assistance à personne en danger". L'état de la victime, dont le pronostic vital était engagé, s'est finalement stabilisé. Elle risque cependant de perdre une jambe.