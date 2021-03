​Couture et santé pour les vahine de Rangiroa

Rangiroa, le 21 mars 2021 – Samedi, Vahine no Rairoa et le Comité des femmes de Polynésie française, ont organisé une journée récréative à Tiputa. Un événement alliant loisirs et santé puisque des ateliers de couture étaient proposés aux côtés de l’association des diabétiques et obèses de Polynésie française qui sensibilisait aux problématiques du diabète et de l’hypertension.



C’est à l’école maternelle de Tiputa de Rangiroa que la journée récréative organisée par le comité Vahine no Rairoa et les membres du Comité des femmes de Polynésie française s’est déroulée samedi. Un événement où les femmes étaient à l’honneur. Des ateliers de couture d’initiation ou de perfectionnement étaient proposés. C’est Jeannette Boissin, présidente de l’association Vahine A rohi, accompagnée de son équipe, qui partageait son expérience avec la dizaine de participantes présentes. "La couture, c’est important. Nous sommes ici pour servir les mamans de Rangiroa et apporter un plus sur la couture, ça leur permettra de confectionner elles-mêmes leurs vêtements."



C’était aussi l’occasion pour l’association des diabétiques et obèses de Polynésie française (ADOPF) d’effectuer une mission de sensibilisation au diabète et à l’hypertension. Elle a ainsi pu donner des informations sur la maladie et proposait même un dépistage sur place. Pour le docteur Jean-Louis Boissin, médecin spécialiste et membre du Rotary Club, "Notre but n’est pas de chercher les diabétiques mais d'informer les personnes sur le mauvaises habitudes qui ont été prises, en particulier dans l’alimentation."



La population a répondu présente, ce qui a encouragé le Comité des femmes de Polynésie française avec l'ADOPF à annoncer qu’ils reviendront très prochainement.