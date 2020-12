​Cours sur le net et locations pour survivre

Raiatea, le 1er décembre 2020 - Si les deux salles de sports de Uturoa ont fermé le 17 novembre par arrêté officiel, les gérants rebondissent en louant leur matériel et en donnant des cours de fitness par internet. Une mesure qui a quand même des limites.



Les temps sont durs pour tout le monde, mais le secteur du sport est aujourd'hui particulièrement touché. Pour pallier la chute brutale de leurs revenus, les gérants des deux salles de sport de Uturoa ont eu la même idée : louer le matériel à la clientèle et prodiguer des cours par vidéos interposées. L'une des salles a d'ailleurs l'avantage de posséder en devanture assez d'espace, et surtout un auvent, une partie à l'ombre et une partie au soleil, pour donner des cours en plein air à un maximum de six personnes.



Pour l'heure, la formule fonctionne bien, même si, c'est certain, on est loin des rentrées habituelles, comme le confirme Allan Frotey, gérant d'une des salles : "Pour nous c'est catastrophique. Cette décision [de fermer les salles de sport, ndlr] sonne comme un coup d'arrêt de l'activité. L'idée de location et de cours vidéo n'est qu'un maigre palliatif pour ne pas mettre la clef sous la porte. Mais cela ne saurait durer trop longtemps. D'autant que les reports des échéances de mes emprunts sont caducs et les mensualités tombent actuellement quand nous sommes au creux de la vague".



Les "drogués à l'adrénaline" sont là dès 7h30 et commencent leurs exercices en bord de route sous un soleil de plomb. Mais souffrir… ils aiment ça ! Comme l'a déclaré Gwen, une cliente fidèle : "C'est sûr que c'est difficile en plein soleil, et même parfois sous les averses, mais au final nous serons bien préparés pour les compétitions de CrossFit qui se déroulent justement sous les pires conditions. De plus, Allan est là pour bien nous coacher et veille au grain ne serait-ce qu'en matière de réhydratation et temps de récupération. Pour l'heure, pas encore de coup de chaud. Il faut dire que nous avons, au fil du temps, acquis une forme physique qui normalement nous met à l'abri des incidents". Mais ce n'est pas parce que l'activité se déroule en plein air qu'il ne faut pas prendre des précautions face au virus. Chaque poste d'activité à son propre gel hydro-alcoolique et, après l'exercice, les clients nettoient eux-mêmes les agrès.





L'aspect original de cette formule, tout au moins pour la salle située en bord de route de ceinture, suscite de la curiosité chez les passants, pédestres ou véhiculés. À n'en pas douter, les regards sont tantôt étonnés, tantôt amusés, rarement indifférents. Souhaitons que cela n'engendre pas d'accidents de la route…