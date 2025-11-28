

​Coupe de Moorea - Les demi-finales assurées pour Tohiea

Moorea, le 2 décembre 2025 - À l’issue des quarts de finale aller de la Coupe de Moorea, Tiare Hinano a quasiment assuré sa qualification en l’emportant largement sur Tiare Anani (6-1). Tiare Tahiti et Mira se sont mis en position favorable en battant respectivement Temanava (2-0) et Tapuhute (3-1). Tohiea est déjà qualifié pour les demi-finales après avoir battu Tahatiri la semaine dernière (11-1) au match aller, puis samedi (17-1) à Maatea au match retour.



Après la phase 1 du championnat, qui a vu Tohiea terminer en tête du classement, la Coupe de Moorea a débuté ce week-end avec les quarts de finale aller. À noter toutefois que Tohiea est la première équipe qualifiée pour les demi-finales, puisqu’elle avait déjà disputé son quart de finale le 22 novembre dernier, en s’imposant largement contre Tahatiri sur le score de 11 buts à 1. La formation de Afareaitu a confirmé samedi lors du match retour, en l’emportant à nouveau sur le score de 17 buts à 1.



Pour les matchs de ce week-end, Tiare Tahiti accueillait Temanava samedi au stade de Maharepa. Après avoir longtemps buté sur les défenseurs de Maatea, Tiare Tahiti a ouvert le score peu avant la demi-heure de jeu lorsque Stéphane Adlof a repris de volée un long centre de Teanihau Poroiae (1-0). La deuxième mi-temps a été plus ouverte, avec plusieurs opportunités pour les deux formations. Le talent individuel des attaquants de Tiare Tahiti a toutefois fait la différence en fin de match. À la suite d’une contre-attaque menée en toute fin de rencontre, Tohivea Haring a pris de vitesse la défense de Temanava sur son flanc gauche avant d’offrir un caviar à Manarii Porlier, qui n’a eu qu’à pousser le ballon dans le but adverse pour doubler la mise pour son équipe (2-0). Un résultat terrible pour les rouges de Maatea, qui ont été combatifs tout au long de la rencontre, mais leur laisse néanmoins une petite chance de qualification lors du match retour.



Pour le deuxième match, Tiare Anani et Tiare Hinano étaient opposés, dimanche à Maharepa. Après des premières minutes plutôt équilibrées entre les deux équipes, Tiare Hinano s’est progressivement rapprochée du but adverse. À la conclusion d’un mouvement collectif, Régis Wholer a pris de vitesse la défense adverse avant de voir sa frappe repoussée par Matahi Peu, le gardien de Tiare Anani (6e). Laurent Thahnaena a, à son tour, mis le feu dans la surface de réparation adverse avant de se heurter au gardien des orange (9e). Il a finalement ouvert le score pour les mauves de Pihaena juste avant le quart d’heure de jeu, en bénéficiant d’une ouverture lumineuse de Toahiti Germain. Seul devant Matahi Peu, il l’a dribblé ce dernier avant de pousser la balle dans le but adverse vide (1-0). Légèrement dominés dans le jeu, les défenseurs de Paopao contenaient ensuite plutôt bien les offensives des mauves, sans toutefois parvenir à créer du danger devant le but adverse. La première opportunité de Tiare Anani est venue d’un coup franc intéressant de Matairea Puarai, finalement capté par Toana Tehou, le gardien de Tiare Hinano (27e). Après une petite baisse de régime, les attaquants des mauves sont repartis à l’offensive après la demi-heure de jeu. Laurent Thahnaena a repris de volée un centre de Toahiti Germain, mais sa tentative est passée juste au-dessus de la barre transversale adverse (30e). De son côté, Régis Wholer, après avoir reçu une offrande de Toahiti Germain, a raté l’immanquable en manquant sa frappe alors qu’il était seul devant le but vide de Tiare Anani (42e).



Les deux formations sont finalement rentrées aux vestiaires avec ce mince avantage en faveur de Tiare Hinano. Les défenseurs de Paopao ont ensuite été cueillis à froid en encaissant un but dès le début de la seconde période. Parti seul après avoir été servi par Noahere Vaea, Laurent Thahnaena a lobé Matahi Peu avant de voir la balle repoussée par la barre transversale adverse. Régis Wholer, en opportuniste, a toutefois récupéré la balle avant de l’envoyer au fond des filets du but de Tiare Anani (2-0). Laurent Thahnaena a même accentué l’écart peu avant l’heure de jeu en profitant d’un ballon mal repoussé par Matahi Peu, qui tentait d’arrêter un tir de Régis Wholer, avant de pousser calmement le ballon dans le but (3-0). Les joueurs de Paopao ont ensuite été débordés pour le reste de la rencontre. Uramea Teihotaata a marqué un quatrième but pour les mauves à la 72e minute sur un superbe coup franc brossé (4-0). Rahiti Hunter a également participé à la fête en reprenant victorieusement une passe aérienne de Uramea Teihotaata à la 78e minute (5-0). Taputurani Pihatarioe a finalement porté la marque à 6 buts à 0 en transformant un penalty à la 82e minute (6-0). Torea Tehoiri a bien tenté de réduire l’écart pour Tiare Anani à la 84e minute (6-1), mais la qualification pour les demi-finales semble déjà assurée pour les mauves de Pihaena.



Dans le dernier match de ces quarts de finale aller, Mira l’a emporté sur Tapuhute dimanche à Afareaitu sur le score de 3 buts à 1. La formation de Haapiti a pourtant tenu une mi-temps avant de voir Ariinui Metua ouvrir le score pour Mira à la 50e minute. Heiarii Maperi, à la 60e minute (2-0), et Yann Vivi, à la 77e minute (3-0), ont ensuite permis à la formation de Papetoai de creuser l’écart. En fin de match, Fetia Here Teriitehau a redonné un peu d’espoir à Tapuhute en vue du match retour en réduisant la marque à 3 buts à 1.



