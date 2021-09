​Contrôles renforcés ce week-end : Une fête qui dégénère et des surfeurs verbalisés

Tahiti, le 5 septembre 2021 – Le haut-commissariat a annoncé dimanche le bilan d'un week-end de contrôles renforcés du confinement et du couvre-feu. Une fête privée rassemblant plusieurs dizaines de personnes sur la côte Ouest a notamment dégénéré en bagarre samedi et de nombreux contrôles ont été menés sur terre et sur mer…



Après avoir appelé jeudi à une plus grande rigueur dans la mise en œuvre des mesures de confinement, le haut-commissaire Dominique Sorain a demandé l’intensification des opérations de contrôles ce week-end par les forces de l’ordre. Les services de police et de gendarmerie se sont donc fortement mobilisés pour veiller au respect des mesures en vigueur : interdiction de circulation et de regroupement, couvre-feu, port du masque, présentation d’un justificatif en cas de déplacement hors du domicile.



Entre vendredi soir et dimanche, les forces de l’ordre ont contrôlé 1 902 véhicules et 2 266 personnes. Ces contrôles ont permis de vérifier si les motifs de sortie étaient justifiés et que les personnes en déplacement hors de leur domicile étaient munies des attestations et documents justificatifs requis. Les contrevenants aux règles ont été systématiquement verbalisés par les forces de l’ordre ayant établi 288 procès-verbaux.



Sur la côte Ouest de Tahiti, une fête privée rassemblant plusieurs dizaines de personnes s'est transformée en bagarre sur fonds d'alcool. Les gendarmes sont intervenus et plusieurs personnes ont été interpellées pour violences ou verbalisées pour non-respect des mesures administratives. Le parquet est saisi et déterminera les éventuelles poursuites.



Contrôles sur terre et sur mer



Des contrôles spécifiques ont également été menés dimanche matin au marché de Papeete où l’affluence de clients était réduite et où 295 personnes ont été contrôlées, dans un magasin dans le quartier Taunoa pour vérifier le port du masque des clients et des commerçants ainsi que le respect de la distanciation sociale d’un mètre à l'intérieur du magasin et dans la file d’attente extérieure ou encore sur le front de mer longeant le port de Papeete pour vérifier le respect du port du masque et les justificatifs de déplacement.



Enfin, des contrôles ont été menés en mer. Quatre PV ont été dressés pour des surfeurs, rameurs et plaisanciers pour non-présentation d’attestation valable. Par ailleurs, la Police municipale de Punaauia a réalisé des contrôles en jet-ski pour vérifier la conformité des motifs de sortie de plusieurs surfeurs et là-aussi cinq personnes ont été verbalisées.