​Condamné pour la détention illégale de 450 kilos de perles

Tahiti, le 5 août 2022 – La cour d'appel a condamné, jeudi, un quadragénaire à 18 mois de prison avec sursis pour la détention illégale de 450 kilos de perles. L'homme devra par ailleurs payer une amende douanière de cinq millions de Fcfp.



Un homme déjà condamné à deux reprises pour trafic d'ice a été condamné jeudi par la cour d'appel à 18 mois de prison avec sursis pour “importation sans déclaration en douane applicable à une marchandise prohibée”. En novembre 2014, il avait été interpellé par les douanes alors qu'il arrivait de Moorea avec six kilos de produits perliers, 820 000 Fcfp en billets de 10 000 Fcfp et deux sachets contenant des résidus d'ice. A son domicile, 330 kilos de perles avaient été saisis. En juin 2015, l'homme avait de nouveau été interpellé en possession, cette fois, de 110 kilos de perles.



Condamné jeudi pour la détention illégale de ces perles qu'il n'avait pas déclarées, l'homme a donc écopé de 18 mois de sursis. Il devra également payer une amende douanière de cinq millions et devra indemniser le Pays à hauteur de 500 000 Fcfp.