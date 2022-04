​Condamné pour avoir volé un homme de 82 ans

Tahiti, le 20 avril 2022 – Un homme de 38 ans, déjà condamné à 24 reprises, a été présenté en comparution immédiate mardi, et condamné à deux ans de prison ferme. Le 17 avril dernier, il avait dérobé le portefeuille d'un vieil homme de 82 ans qui avait eu la gentillesse de le prendre en stop.



Pas de répit pour les voleurs en ce dimanche de Pâques. Un multirécidiviste de 38 ans, vivant de petits boulots et grâce à l'aide financière de l'un de ses oncles, a été jugé mardi en comparution immédiate pour des faits de vol "facilité par l'état d'une personne vulnérable". Le 17 avril en centre-ville de Papeete, le prévenu avait été pris en stop par un conducteur de 82 ans. Voyant le portefeuille de ce dernier qui se trouvait dans la boite à gants, le mis en cause l'avait dérobé. Après être sorti du véhicule et alors que le vieil homme ne s'était pas rendu compte du larcin, le prévenu avait pris la carte bancaire avant de se débarrasser du portefeuille en le jetant derrière un mur.



Interrogé, mardi, à la barre du tribunal, le prévenu a mis ce nouveau vol sur le compte de l'alcool. Face à cette explication plutôt fragile, la présidente du tribunal lui a rappelé que "tous les gens qui boivent ne se mettent pas à voler". Pour le procureur de la République, qui a ensuite requis trente mois de prison assortis du maintien en détention, il est "particulièrement désagréable" de voir que le prévenu a volé un vieil homme qui lui rendait service.



En défense pour le prévenu, Me Isabelle Nougaro a finalement clôt les débats en plaidant notamment pour rappeler que son client avait eu une vie "difficile". Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné le prévenu à deux ans de prison ferme, assortis du maintien en détention.