​Concours canin : Chaulet et Champes en duel pour le ring

Tahiti, le 9 mai 2023 - René Chaulet s’est imposé dans la discipline ring face respectivement à Bruno Champes, deuxième, et à Joel Humbert, troisième lors du concours canin organisé ce week-end à Moorea par le club Pii Horomai. Lisa Peuillot est sortie pour sa part gagnante dans la discipline obéissance.



Le club canin Pii Horomai de Moorea a organisé ce week-end un concours canin à Afareaitu. Plusieurs maîtres-chiens issus des différents clubs du fenua, comme le club canin de Teva i Uta, Les Wolves ou Pii Horomai no Moorea, étaient présents pour concourir avec leur animal de compagnie dans les épreuves d’obéissance samedi et de ring dimanche. Lors du concours d’obéissance, je jury s’est intéressé à la rapidité de soumission du chien à différentes épreuves. Dans la discipline reine du “ring”, dimanche, était évaluée la qualité du chien dans les exercices d’assouplissement, de saut et de mordant. Dans les deux disciplines, les classes sont scindées en trois échelons, les classes 3 étant les plus expertes.

Pour les épreuves d’Obéissance, c’est Stéphanie Lii qui l’a emporté en classe 1 devant respectivement Fredérique Marere, deuxième, et Moana Mouphas, troisième. En classe 2 par contre, Emiliane Perseigale est sortie gagnante devant Louse Serres. La gagnante en classe 3 enfin est Lisa Peuillot. À noter que dans la journée de samedi, Emma Goss ainsi que Michèle Jaillardon ont tous deux obtenu leur brevet d’Obéissance avec leur animal de compagnie. Concernant les épreuves du ring dimanche, c’est Taumatauro Tahitorai qui a gagné en ring 1.



“Il faut parfois savoir partager”



Il devance au classement Tere Brian, deuxième, et Marcel Suhas, troisième. En ring 2, c’est cette fois-ci Nelson Taea qui l’emporte devant Michel Quart. Chez les plus confirmés, c'est-à-dire en ring 3, René Chaulet est le grand vainqueur de la discipline. Il devance au classement son grand rival Bruno Champes, deuxième, et Joel Humbert, troisième. “Les épreuves ont été difficiles, mais on s’est beaucoup entrainé. Le résultat est au final impeccable. Pour les épreuves de ring, c’est toujours Bruno ou moi qui terminons premier dans les compétitions. Cette fois-ci, c’est moi... La différence aujourd’hui s’est faite sur quelques points. Je me suis distingué sur certains exercices. Ce sont mes entrainements qui payent. Mon prochain objectif sera de gagner le concours canin à Teva I Uta”, a réagi René Chaulet après sa victoire. Forcément déçu, Bruno Champes estime que son chien n’était pas au maximum de ses possibilités. “Le résultat est très moyen pour cette compétition. Le contexte était très chaud pour mon chien dans le sens où il était excité. Je suis satisfait vu qu’il a fait quand même les exercices que je lui demandais. On veut toujours avoir la première place, mais il faut parfois savoir partager.”





