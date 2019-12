​Collapse, un plaidoyer pour l’environnement

Le débat qui a suivi la projection a été très nourri. Il a notamment été dit combien les deux blackouts du réseau électrique de ces dernières semaines ont montré le niveau de tension des systèmes et leur caractère faillible.



Des élèves ont témoigné de leurs souvenirs et de leurs expériences à travers l’atelier LPG Prod’s, d’autres ont expliqué comment ils ont décidé, à la suite de ce travail, de modifier certains comportements alimentaires (manger moins de viande) ou de consommation (prendre conscience des stimuli publicitaires).



Leur professeur a remercié les partenaires de ce projet : la direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE), le ministère de l’Éducation, le vice-rectorat, la compagnie Air Tahiti, la coopérative du lycée Paul Gauguin, l’association des parents d’élèves et toutes les familles qui ont soutenu et accompagné la réalisation du film en ajoutant que "chaque bien acheté, même s’il est produit ailleurs, nous rend responsable et propriétaire des émissions de CO2 corollaires".



Suite à la projection, un débat entre le public et des intervenants a donné à tous l’opportunité de poursuivre la sensibilisation et de proposer des pistes pour tendre vers l’objectif de modifier les comportements qui impactent et détériorent la planète.



Ryan Leou, responsable de la gestion des déchets à la Direction de l’environnement (Diren), a précisé que le volume géré au Centre d’enfouissement technique de Paihoro est passé de 80 000 à 50 000 tonnes de déchets par an, après la crise économique de 2008. Il y a donc un lien entre consommation et pollution. Il a rappelé la nécessité du tri pour éviter les pollutions.



Moea Pereyre, du collectif Nana Sac plastique, a insisté sur le fait qu’il existe une pollution invisible ou peu visible comme les plastiques qui s’entassent au fond des lagons ou certaines décharges sauvages parfois recouvertes sommairement, qui ont des conséquences dramatiques sur l’écosystème.



Jerry Biret, animateur et concepteur du JT Vert, a souligné la performance technique du film et la diversité des situations abordées. "Il faut imprégner les gens d’une nouvelle conscience environnementale en répétant les messages, jusqu’à ce qu’ils soient appliqués quasi naturellement", a-t-il suggéré.



Certains élèves ont proposé des actions immédiates comme des manifestations ou la désobéissance civile. D'aucuns veulent limiter la circulation des automobiles sans passagers. D’autres préconisent de consommer davantage de protéines végétales afin de limiter la consommation de viande.



Une maman, a rappelé que le Black Friday est historiquement le jour de promotion où l’on bradait les esclaves qui n’avaient pas été vendus dans la semaine. Un autre parent a défendu les énergies renouvelables.



La projection de ce court-métrage Collapse a ainsi donné lieu à une débat animé avec un public actif et des échanges fructueux avec en ligne de mire l’objectif ultime, pour tous, de préserver notre belle planète.