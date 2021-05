​Cohésion police-gendarmerie à Rangiroa

Rangiroa le 10 Mai 2021- Vendredi, la police municipale de Rangiroa a organisé avec la brigade de gendarmerie une journée de cohésion. Au programme de ce parcours sportif des mises en situation réelle et des épreuves sportives auxquelles des jeunes civils ont pu également participer. Le but de cette initiative étant d'améliorer la cohésion et l'efficacité des équipes en intervention.



La police municipale de Rangiroa organisait vendredi avec la brigade de gendarmerie une journée de cohésion. C'est dans l’enceinte de l’école Tahuri a Tapuni que l'événement s'est déroulé sous forme de parcours sportif. Des ateliers de mise en situation réelle étaient associés à des épreuves sportives. Ainsi, les participants devaient faire face à des situations de tapage sonore, de délinquance, d'agressions ou encore d'évacuation sur civière, tout en mettant à l'épreuve leur vitesse, leur cardio ou leur force. Le tout dans un esprit d'entraide et de cohésion d'équipe.



Les organisateurs n’ont on pas hésité à faire appel à de jeunes civils qui ont participé bénévolement à cette journée, plus d’une vingtaine ont d'ailleurs répondu présent. Pour Ariinui Temai, chef adjoint de la police municipale et organisateur, "cette journée est physique et tactique, le but est de voir la communication, gérer le stress et la cohésion entre binôme afin qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions lors des interventions". Une première pour les autorités de l’île, le maire Tahuhu Maraeura fraîchement élu, et Martine Mauri Tetua sa première adjointe ont chaleureusement remercié les organisateurs Ariinui Temai et Teahau Edouine, agents de la police municipale, pour cette initiative ainsi que tous les participants ayant permis la réussite de cette journée.