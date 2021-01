​Claude Wilmart, l'huile dans la peau

Raiatea, le 12 janvier 2021 - Retraité en Polynésie depuis dix ans, Claude Wilmart jouit de sa retraite de fonctionnaire du rail de métropole, où il peignait déjà après ses études aux Beaux-Arts. Adepte de l'impressionnisme, il croque les paysages locaux à un rythme de sénateur.





Depuis dix ans, Claude Wilmart a jeté l'ancre, enfin son chevalet, dans une belle propriété de Avera, dans la commune de Taputapuatea. Il vend principalement par le bouche à oreille et expose trois toiles en permanence à la galerie d'art de Uturoa, Anuanua. Quand il n'expédie pas parfois une toile à Tahiti.



L'artiste n'a jamais vraiment vécu de sa peinture. Le produit de la vente de ses toiles lui permet toutefois de continuer à peindre, car sa passion est somme toute onéreuse. Surtout dans la technique qu'il a choisie : la peinture à l'huile. Son style se rapproche du figuratif, de l'impressionnisme, car il reproduit à l'identique les scènes qu'il a mémorisées avec son appareil photo. Comme il le dit, la magnifique lumière locale change tellement vite ici qu'il difficile, sans ce support, de retranscrire ce qui a impressionné son œil d'artiste. Sa grande qualité est le souci du détail. La bouteille sur la table, le pareo en drapé, les visages où les gens se reconnaissent sur la toile. Une de ses œuvres qui ne laisse pas indifférent est le départ des pirogues de la fameuse course Hawaiki Nui avec tous les va'a alignés, les gerbes d'eau, etc. Une grande maîtrise du pinceau et une patience à toute épreuve ont été nécessaires pour rendre toute la beauté de l'instant.



Pour certaines grandes œuvres, il lui arrive de travailler jusqu'à quatre mois. Mais avec environ 25 toiles réalisées chaque année, quand d'autres produisent jusqu'à 60, Claude Wilmart peut compter sur sa retraite de fonctionnaire du rail à la Société nationale des chemins de fer (SNCF) pour passer outre le côté mercantile et s'adonner pleinement à sa passion. Il pourrait en vendre plus mais le marketing, comme il l'avoue, "ce n'est pas son truc"…