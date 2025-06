​Cinq quartiers pour un mini-heiva

Tahiti, le 29 juin 2025 – Le comité Matauitoa nui no Toahotu organise les festivités de la commune, du 11 au 27 juillet, à la salle omnisports Teuruhi. Les référents de chaque quartier se mobilisent pour encourager les jeunes à participer aux activités récréatives, sportives et culturelles organisées à leur intention. Nouveauté, cette année : les tū’aro mā’ohi.





Après une première édition réussie avec près de 600 participants l’an dernier, le comité Matauitoa nui no Toahotu a repris du service dès le mois de janvier en prévision du prochain mini-heiva, en partenariat avec la commune. L’association compte une dizaine de membres, dont Blondine Tanematea, artisane de 57 ans et référente du quartier Mitirapa.



“Il y aura des rencontres de volley-ball, de futsal et de pétanque, une élection de miss et mister avec plusieurs catégories d’âge, un spectacle d’une école de danse et une soirée DJ. On se joindra aussi au défilé du 14-Juillet du heiva de Vairao”, précise-t-elle au sujet du programme des festivités, du 11 au 27 juillet.



​Sport et culture

Il n’y aura pas de concours de danse et de chant cette année, à regret, mais une nouvelle activité culturelle fera son entrée : les tū’aro mā’ohi. “C’est essentiel de proposer des animations à nos jeunes et de leur permettre de se rencontrer entre quartiers, en journée ou en soirée, du jeudi au dimanche. Chez nous, à Mitirapa, on a beaucoup de gens de la zone urbaine qui viennent s’installer. C’est l’occasion de leur permettre de s’intégrer à la vie de la commune”, poursuit la référente.



Vice-président du comité organisateur, Keatea Pua, 20 ans, impressionne par son implication pour son jeune âge. “Enfant, je participais souvent aux activités organisées par les précédents comités. J’en ai bien profité : ça occupe pendant les vacances quand on n’a rien de prévu, ni la chance de voyager. Ma mère a été présidente de quartier et d’association, donc on peut dire que c’est de famille”, confie-t-il.



Si les jeunes de son quartier, Vaihi, sont “motivés et à fond”, il encourage tous les jeunes de Toahotu à participer : “On est là pour eux. On fait de notre mieux pour éviter qu’ils vadrouillent sur les routes ou qu’ils s’ennuient”.



Les festivités se tiendront à la salle omnisports Teuruhi. Depuis son inauguration fin 2023 après de longs travaux de rénovation, plusieurs associations sportives se mobilisent au quotidien pour proposer des temps d’échange et de performance aux jeunes de Toahotu.



​Plus d’infos Contacts et programme sur la page Facebook Association Matauitoa nui no Toahotu.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Dimanche 29 Juin 2025 à 09:32 | Lu 477 fois