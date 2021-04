​Cinq jours de grand bain culturel entre Raiatea et Taha'a

Raiatea, le 3 avril 2021 – A l’initiative de Ismael Huukena une épreuve de natation a conduit six courageux à relier Uturoa au marae de Taputapuatea en l’espace de cinq jours-étapes via un tour de l’île de Taha’a. Ils sont bien arrivés aujourd'hui.



L’idée de Ismael Huukena, Marquisien connu pour ses nombreux défis de natation-marathon, notamment des tours de l’île de Tahiti ou de Tetiaroa, a été d’initier à sa discipline des novices qui souhaitaient vivre une expérience unique.

Ce périple physico-culturel avait pour point d’arrivée le berceau de la civilisation polynésienne : le marae de Taputapuatea. Mais avant de rejoindre ce haut-lieu symbolique, à la force des palmes, il a fallu que le groupe de nageurs (pour une fois, Ismaël a enrôlé des amis) relie d’abord Taha’a depuis Uturoa. Non pas un aller et retour, mais bel et bien un tour de l’île voisine en 3 jours. Les étapes : Uturoa-Haamene, 14 km le lundi 29 mars, Haamene-Patio, 18 km le mardi, Patio-Tiva 13 km le mercredi, et Vaitoare-Uturoa, 5 km, le jeudi. Pour boucler ce tour de l’île il aura fallu respectivement, 6, 8, 7 et 4 heures de nage. Une modification de parcours le mardi a permis de faire en sorte que la journée de vendredi soit un repos avant l’ultime étape du samedi ; pour laquelle l'équipe a rechaussé les palmes entre Avera et Opoa (site du marae) soit 4 km.