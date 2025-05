​Chirurgie et urgences menacées à l’hôpital de Uturoa

Tahiti, le 28 mai 2025 – Le service d’hospitalisation de chirurgie et le service de nuit des urgences de l’hôpital de Raiatea sont menacés de fermeture à partir du lundi 2 juin. Selon la CSTP-FO, trois contrats d’infirmières n’ont pas été renouvelés dans les délais impartis. Le secrétaire général Patrick Galenon sollicite une rencontre en urgence avec le ministre de la Santé, Cédric Mercadal, laissant poindre la menace d’une nouvelle grève.





Dans un courrier adressé ce mardi au ministre de la Santé, Cédric Mercadal, la Confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie - Force Ouvrière (CSTP-FO) réitère un signalement “d’urgence” à l’hôpital de Uturoa, à Raiatea, qui dessert la population des îles Sous-le-Vent.La situation est résumée en quelques lignes concernant “l’attente de trois contrats d’infirmières”, sollicités entre mars et début avril. “L’une d’entre elles est en convention jusqu’à fin juin et a mis sa démission sur la table ; elle en a ‘marre’ d’attendre. Les deux autres contrats ont été repoussés”, écrit le secrétaire général, Patrick Galenon. La date initiale de prise de fonction devait intervenir début mai, puis le 2 juin pour l’un et le 9 juin pour l’autre, et désormais le 9 juin pour les deux après un nouveau report.Conséquence : à partir du lundi 2 juin, le service d’hospitalisation de chirurgie risque d’être fermé, de même que le service de nuit des urgences, de 19h30 à 7h30. Pour éviter ces fermetures, le leader syndical somme le ministre la Santé de finaliser ces trois contrats “dans la semaine”, laissant planer la menace d’une mobilisation plus importante : “La corde est plus que tendue. Le personnel commence à parler de grève”.La CSTP-FO sollicite une rencontre “dans les plus brefs délais afin de trouver une solution adéquate”. En juillet 2024, l’hôpital de Uturoa était déjà sous le coup d’un préavis de grève , notamment pour des problématiques de moyens humains. En février 2023, la grève avait été effective.

