Les soignants d’Uturoa toujours en grève

Raiatea le 13 février 2023 - Après deux jours de grève, les soignants de l’hôpital d’Uturoa peinent encore à se faire entendre. Le conflit achoppe toujours sur la demande de création rapide de 20 postes de soignants. La sénatrice Lana Tetuanui doit se rendre ce jeudi à Raiatea pour rencontrer le personnel de l’hôpital.



Faute d’avoir signé un protocole d’accord, l’hôpital d’Uturoa est entré en grève le 11 février à minuit. Selon Phillipe Dubois secrétaire général du syndicat du personnel soignant des îles-Sous-le-vent, affilié CSTP FO, “dimanche 12 février, 90% des gens qui travaillaient, étaient en grève. Aujourd’hui, on s’est organisé avec notre administration pour que l’hôpital tourne en effectif réduit à partir du 14 février”.



Le syndicat SPSISLV-CSTP/FO à l’origine de ce mouvement à l’hôpital Uturoa, s’est entendu sur presque tous les points avec les autorités de la santé publique. Les discussions achoppent toujours sur persiste la demande de recrutements en urgence faite par les grévistes. “Au total, on souhaite que 38 postes soient créés, dont 20 rapidement. Un collectif budgétaire extraordinaire va être organisé le 23 février. On souhaite que ces 20 premiers postes qui représentent 61 millions de francs, soit pris en compte dès lors”, explique Philipe Dubois. Proposée le 10 février lors des discussions avec la direction de la santé pour tenter d’éviter la grève, cette demande de l’intersyndicale n’a toujours pas trouvé de réponse. Contacté par Tahiti Infos, la Direction de la santé n’a pas souhaité réagir.



La sénatrice Lana Tetuanui s’est déplacée lundi matin à l’hôpital de Raiatea pour participer à une réunion avec le personnel soignant et l’intersyndicale. Une prochaine rencontre planifiée ce mercredi avec l’objectif de trouver des solutions en vue de la signature d’un protocole de fin de conflit.