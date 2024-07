Pas de grève à l’hôpital de Uturoa

Tahiti, le 7 juillet 2024 - Vendredi, deux jours avant la fin du préavis de grève à l’hôpital de Uturoa, la CSTP-FO a trouvé un accord avec le gouvernement afin de remettre le centre médical sur les rails.





Les discussions se sont tenues avec le ministre de la Santé, Cédric Mercadal, la Direction générale des ressources humaines (DGRH), Patrick Galenon pour la CSTP-FO et Philippe Dubois pour l’hôpital.



La ministre Vannina Crolas ne sera présente qu’à la fin des réunions pour la signature du protocole de sortie de grève.



En ce qui concerne les revendications, 22 postes identifiés seront pourvus avant le 31 décembre de cette année. Le ministre de la Santé s’est aussi engagé à trouver une solution pour recruter un agent du 20 juillet au 31 août prochains. Pour la radiologie, il s’engage aussi à, d’une part procéder au recrutement d’un radiologue en ANT avec un délai de traitement d’une semaine à compter de la date de réception du dossier du candidat complet par la DGRH et, d’autre part, à la conclusion d’une convention de prestation pour un second radiologue pour la durée du congé de l’agent titulaire.



Dans le service des urgences, il reste trois gardes de 12 heures à combler en juillet et quatre en août. Un médecin libéral interviendra en juillet et en août, sous réserve de finaliser la convention de prestation.



Enfin, pour ce qui est du paiement des heures supplémentaires, La Direction de la santé a confirmé que celles effectuées entre décembre 2023 et mai 2024 seront intégrées à la paie du mois de juillet 2024 pour l’ensemble des agents de l’hôpital concernés par ces retards de paiement.



L’hôpital d’Uturoa pourra donc fonctionner normalement ce lundi.