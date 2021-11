​Chasse au diabète et à la tension à Moorea

Moorea, le 21 novembre 2021 - Des opérations de dépistage du diabète et de la tension artérielle ont eu lieu sur plusieurs sites à Moorea en fin de semaine dernière par l’Association des diabétiques et des obèses de la Polynésie française. Un état des lieux de la santé des habitants a ainsi pu être réalisé et des conseils ont été donnés à la population.



L’Association des diabétiques et des obèses de la Polynésie française (ADOPF), en collaboration avec les services de santé du Pays et le Rotary Club de Papeete, a organisé vendredi et samedi derniers des opérations de dépistage en faveur de la population de Moorea. À cette occasion, les représentants de l’association, qui compte dans ses rangs des professionnels de santé, ont procédé, en plus des dépistages, à des séances d’information et de sensibilisation sur le diabète, l’hypertension artérielle et l’obésité au collège de Afareaitu, au lycée agricole de Opunohu, à l’hôpital de Afareaitu, au Fare Natura ainsi qu’à l’entrée de quelques commerces de l’île. "On n'a pas vraiment découvert beaucoup de nouveaux diabétiques à Moorea. On a rencontré ceux qu’on connait déjà. On leur demande alors s’ils suivent bien leur traitement et s’ils respectent leur régime. On est là pour conseiller et dépister." confie Hinano Colombel, infirmière de l’ADOPF.



Si les résultats sur Moorea,, n'ont rien d'alarmant, la tendance globale sur le fenua ne rend pas très optimiste les membres de l’association. "Il y a beaucoup de personnes obèses à Tahiti. C’est en fait un phénomène mondial. Cela est dû en grande partie à la malbouffe. C’est ce qu’on veut endiguer. On conseille aux gens de ne pas boire du jus de fruit industriel. On leur conseille aussi d’éviter la nourriture industrielle comme les biscuits ou les gâteaux, car ce sont des aliments qui contiennent beaucoup de sucre", ajoute Hinano Colombel.



Plusieurs personnes sont ainsi venues se faire tester, mais plus par précaution. "Je suis venu me faire tester car d’une part c’est gratuit et, d’autre part, je m’inquiète à cause de mon âge. Je n’ai jamais eu de gros problème de santé, mais il vaut mieux vérifier si tout va bien. Mes résultats ne sont pas très bons quand même. On m’a conseillé de manger moins de pâtisserie", a confié Jose Ah Sha, un résident de l’île sœur âgé de 69 ans. "Je viens de faire vérifier ma tension. On m’a dit qu’elle est un peu élevée. Je pense que c’est dû au fait que j’ai beaucoup marché dans la matinée. Je vais revenir me faire tester demain (samedi) matin, mais en restant à jeun. Sinon, je ne m’inquiète pas du tout", a réagi pour sa part Gianni Terai à l’issue de ses tests.

Rédigé par Toatane Rurua le Dimanche 21 Novembre 2021 à 11:06 | Lu 363 fois