​Cérémonie intimiste pour l'arrivée de l'évangile à Arue

Tahiti le 5 mars 2022 - La commune de Arue a commémoré, en toute simplicité et en toute intimité, samedi, l'arrivée de l'Évangile en rendant hommage, comme depuis de nombreuses années maintenant, à Henri Nott et aux Pomare. Petite nouveauté cette année, les pahu et un pū ont rythmé la cérémonie et un rahiri a été organisé.



Alors que les jeunes protestants du deuxième arrondissement (Faa’a à Teahupoo) se sont donnés rendez-vous à Mataiea pour célébrer l'arrivée de l'Évangile au travers d'un Heiva Taure'a, à Arue la cérémonie a été commémorée en toute simplicité et en toute intimité. Comme depuis de nombreuses années, les élus de la commune ont célébré l'arrivée de l'Évangile en se rendant sur la tombe d’Henri Nott, derrière l'école Ahutoru, puis sur celle de Pomare II, située au cimetière familial. Le pasteur Henri Nott est arrivé au fenua en 1797 avec la London Missionary Society, il a été le confident et conseiller principal du roi Pomare II. C’est lui l'a baptisé et qui a traduit la bible en tahitien dans les années 1800.



Mais avec l'arrivée de l'équipe de Teura Iriti à la tête de la commune, cette cérémonie a été légèrement différente cette année. En effet, au lieu d'un simple dépôt de gerbe, c'est aux sons de pahu et du pū que s'est déroulée la manifestation. Un Rahiri était aussi au programme samedi matin à Arue, avec comme maître de cérémonie le troisième adjoint au maire, Jacky Bryant qui a rappelé que cette cérémonie est "un moment de partage, un moment de paix, où on se retrouve entre nous".



"Se réconcilier avec l'autre"



Une couronne de tiare tahiti a ensuite été déposée sur les tombes d’Henry Nott et du roi Pomare II. "Un acte pour se réconcilier avec l'autre", souligne Jacky Bryant. "On n'est pas là dans la nostalgie à identifier le mā'ohi pur (...). Il faut accepter ce que nous sommes devenus sans pour autant oublier ce que nous avons été". L'élu a également rappelé que "la maitrise aujourd'hui du reo tahiti on le doit a des écrits" comme celle de la Bible, "une base extrêmement importante" pour ceux qui souhaitent apprendre la langue tahitienne.