​Ce que vous réservent les astres en 2023

Tahiti, le 2 janvier 2023 - Bienvenue en 2023. Si vous pensiez que 2022 était emplie de changements, alors mettez votre ceinture, car l’année qui vient nous pousse, et nous prépare à affronter nos peurs ! Un des changements qui nous touchera le plus en 2023 est le passage de Pluton en Capricorne ou Verseau. C’est un changement énorme qui ouvre la voie d’une nouvelle société, car Pluton est la planète de la renaissance. Chaque signe du zodiaque sera impacté par l’avènement de ce nouveau cycle. Jupiter, qui passe environ 12 mois dans chaque signe, quitte le Bélier pour venir se loger chez le Taureau, ce qui va nous aider à avancer de manière concrète dans nos idées, dans nos projets. Depuis deux ans, l'entrepreneuriat prend de plus en plus de place dans notre société. Jupiter en Taureau nous aidera pour nous lancer avec une énergie positive et pleine d'innovation. Vénus, la planète de l’amour, nous fera nous questionner sur l’authenticité et la pertinence de chaque relation que l’on a dans nos vies, ainsi que sur le rôle qui est le nôtre dans celle-ci. Si nous voulons de l’authenticité, il nous faut être nous-mêmes authentiques, accepter chacune des facettes de notre tempérament et donner de l’amour à nos parts d’ombres et de lumière. 2023 sera en tout cas une année où nous laisserons partir pour de bon les vieilles façons de penser afin d’entrer dans un chapitre innovant qui doit porter notre société pendant une longue durée ! Êtes-vous prêt à écrire ce nouveau chapitre ?

Bélier Étant le premier signe du zodiaque, le Bélier se retrouve souvent avec plus de responsabilités. On lui demande d'être le leader, d’ouvrir la voie, d'être celui qui rassemble les troupes en faisant des petites blagues. Eh bien, Bélier, sache que ce n’est pas pour rien si la vie te demande d’exercer un pouvoir de maître du zodiaque. Elle te prépare à de plus grands rôles !



Relations :

C’est le moment de couper les cordes énergiques qui te relient à certaines situations, personnes ou moments de ta vie. Reprends ton pouvoir, reprends ta force, cette année, tu as le droit de dire non aux personnes et aux choses qui ne résonnent plus avec ton cœur. Observe dans ta vie chaque relation que tu as : Est-ce qu’elles te prennent de l’énergie ? Ou bien t’en donnent-elles ? Peut-être que c’est le moment de choisir à qui tu offres cette énergie et cet amour. De ramener à toi toute cette énergie que tu donnes autour de toi, afin de te donner l’opportunité de choisir ce que tu veux vraiment.



Imagine à quoi ressemblera la personne que tu souhaites appeler dans ta vie, quelle sensation sa présence te procure-t-elle ? Ressens-la. Comment serais-tu si tu étais en relation avec une telle personne ? Comment te comportes-tu dans la vie de tous les jours avec cette personne à tes côtés ? Réfléchis aux intentions que tu as derrière chaque relation, collaboration, partenariat, car tu seras poussé à collaborer encore plus avec les autres. Adopte une faculté de discernement plus grande au sujet au sujet de ces relations. Reposent-elles sur la peur d'être seul ? Sur des anciens blocages ? Sur des habitudes que tu as ? ces collaborations reposent-elles sur des bases d’amour ; sont-elles alignées avec ton cœur ?



Carrière :

Je sais que cela parait long, que la patience ne fait pas toujours écho avec le feu que tu as en toi, Bélier. Pour autant, cette année, les astres te demandent de faire de petits pas, d’attendre les bons moments. Tu sauras toujours quand le bon moment est là. Alors fais-toi confiance. Si ce n’est pas un big “Yesss” c’est donc probablement un “Wait”. Les petits pas créent de grandes choses, car les bases peuvent être construites avec plus de solidité. Tous ces sacrifices que tu as faits, ces longues heures de travail et la médication que tu y as mis, sont en train de payer. Alors patience, cela arrive à grands pas. On te demande d’y croire avant que tu ne puisses le voir. La patience est rarement la vertu qui te qualifie le mieux. Travailler à l’acquérir sera un challenge supplémentaire. Tu auras aussi la possibilité de rencontrer des personnes qui t’aideront dans la construction de ton rêve professionnel. Des gens qui ont des rêves aussi grands que les tiens et qui trouveront de l’inspiration dans ta patience.



On t’encourage aussi à imaginer différentes formes de revenus. Commence à effectuer tes recherches. Établie toutes les possibilités qui peuvent s’offrir à toi. Paye tes dettes ou mets-y les moyens avec un plan concret pour les résorber et ainsi fermer la boucle énergétique de la dette.



Bien-être :

Ici, à Tahiti, nous avons la chance d'être entourés d’une luxuriante nature. Partout où tu regardes, tu verras l’abondance, les fruits, les couleurs, les animaux. Partout où ton regard se pose, tu trouveras le calme de la nature, et sa patience. Le bambou prend 7 ans pour atteindre une taille adulte. Cela prend beaucoup de patience de le voir grandir.

La nature est – et sera toujours – ta meilleure guérisseuse, ton plus grand médicament. Elle te guidera chaque jour de cette année à te sentir mieux. Si tu es épuisé physiquement, prends un temps pour te laisser flotter dans l’eau de nos lagons, pour te ressourcer dans à source de Vaimā, ou pour tout simplement marcher les pieds nus dans l’herbe de ton jardin.



Calme ton esprit, car la nature aura les réponses à chacune de tes questions. Il est temps de guérir tes blessures. Il est temps de les offrir à la nature et d’écouter ses leçons.

L’eau calmera ton feu. Si tu as l’occasion de te plonger sous une cascade et de laisser couler l’eau sur toi, alors fais-le. En créant un petit rituel chaque semaine de reconnexion avec la nature et avec toi-même, tu trouveras la force et la patience nécessaire pour faire face aux vicissitudes de ton quotidien.



Intention de l’année :

Prends le temps de célébrer ce que tu as déjà avant de vouloir passer rapidement à autre chose.



Mantra et affirmation :

“Ce qui est fait pour moi, trouveras toujours son chemin jusqu'à ma vie.”

“Même si je ne comprends pas tout, je commande la patience et la persévérance."



Invitation à écrire dans ton journal :

Dans quel aspect de ma vie ai-je besoin de plus d’authenticité ?

À quoi ressemble la personne que j’aimerais être en 2023 ? Que veut-elle célébrer chaque jour ?

Taureau Ton année sera marquée par une éclipse solaire en Taureau. Lorsqu’on expérimente une éclipse solaire, nous nous retrouvons souvent dans une crise identitaire qui nous force à regarder dans nos vies ce qui ne va plus, ce qui ne résonne plus. Cette année le spotlight sera mis sur toi et ta vie. Que dois-tu surmonter pour avancer ?



Relations :

Il y une porte qui s’ouvre. Tous les chemins que tu prendras te ramèneront à toi, dans ton cœur. Avant de pouvoir complètement aimer autrui, on te demande cette année de t’aimer un peu plus, toi, de t’envoyer cet amour inconditionnel que tu aimerais recevoir. En t’aimant un peu plus, tu ne compteras plus autant sur l’amour de l’autre. Ta peur du rejet pourra prendre un peu de recul. Avec ce nouvel amour inconditionnel pour toi-même, tu pourras alors terminer – ou réajuster – la relation que tu as. C’est le moment de mettre fin à un cycle amoureux. Ne sois pas fâché envers toi-même ou envers l’univers. Lorsqu’on est contraint de fermer un cycle, c’est pour nous aligner mieux encore avec notre ligne de vie, avec ce pourquoi notre âme a choisi de s’incarner sur Terre. Alors ne résiste pas, tu verras que la vie ne te laissera pas tomber. Elle veut juste t'apprendre à t'aimer encore plus. Une nouvelle porte s’ouvrira à toi, alors reste ouverte, flexible, laisse-toi porter par le flow – encore plus lors de l'éclipse lunaire annonciatrice de fortes émotions en octobre.



Ton intuition est si forte. C’est presque physique : Lorsque la personne que tu attends se présentera à toi – celle qui est en résonance avec ton cœur –, tu le ressentiras dans ton corps. Tu ressentiras ces frissons d'excitation. Alors prends le temps d’observer lorsque ton corps essaye de te passer un message.



Carrière :

As-tu répondu à l'appel le plus profond de ton âme ? Quel est ce projet que tu souhaites réaliser, qui te pousse et te motive ? Cette année, les astres te demandent d'être le plus clair possible et de prendre le temps de visualiser à quoi doit ressembler la vie professionnelle idéale pour toi ? Écris dans les moindres détails à quoi doit ressembler une journée dans la vie de cette personne que tu voudrais être ? Que doit-elle faire le matin quand elle se réveille pour d'être motivée et performante durant la journée ? Tu es en train d’écrire le plan concret de ce que tu veux voir se réaliser dans ta vie professionnelle. Les fondations se construisent mieux lorsque la vision devient plus claire.



Tu pourras même prendre le temps d’écrire un plan d’action ; écrire est un moyen puissant de manifestation. Le tout est de te laisser une certaine liberté pour la réalisation de ce plan, car tu pourrais être très surpris du chemin que l’on te demande d’emprunter afin de réaliser tes projets. Un chemin que tu n’as jamais encore pris.

Ne crains pas de donner le plus de détails possibles et de foncer, car tu es destiné a créer de nouvelles méthodes pour le monde de demain !



Nous n'avons besoin de personne comme toi. N’oublie pas que tu es prêt pour ce qui vient vers toi. L’Univers ne te donnera pas plus que ce que tu peux supporter.



Bien-être :

Cela fait déjà un moment que tu as envie d’essayer une nouvelle routine, un nouveau sport, une nouvelle activité ou tout simplement une nouvelle façon de manger. Nous sommes tous différents. Chaque corps a besoin de quelque chose de singulier, adapté exactement à lui. Tu n’as pas envie de manger trois repas par jour à heures fixes, car ton corps est indisposé par autant de nourriture ? Alors ajuste, essaye, change, trouve, ce dont ton corps a besoin ; trouve ce qu’il lui faut exactement. Il n’y a pas de règles spécifiques à suivre. Il te faudra juste essayer et expérimenter avec l’intention de donner le plus d’amour possible à ta santé physique, émotionnel et énergétique. À chacun sa méthode. Tu as toujours rêvé d’essayer le Tao ? De connecter avec ton corps de manière rationnelle ? Alors fais-le ! Sois créatif dans ta manière d’explorer ce dont ton corps a besoin. Écoute-le car il te parlera de manière très intelligible.



Intention de l’année :

Pour tout ce qui viendra à toi, comprends que ce n’est que temporaire, que cette phase est une phase de transition. Il y a de la beauté dans la transition, dans l’incertitude. C’est une année qui changera le cours de ta vie. Alors prends de la même le bon et le mauvais. Ce qui arrive, n’est que la nature de la vie.



Mantra et affirmation :

“Même si je ne suis pas sûr de ce que la vie me réserve, j’avance avec confiance et un ancrage dans mon corps”

“J’ai le droit de recevoir tous les miracles que l’univers veut m’offrir dans cette vie.”



Invitation à écrire dans ton journal :

Quelle est ta vérité sur chaque aspect de ta vie ?

Qu’est-ce que l’amitié pour toi ? L’amour ? L’argent ? Le travail ? La Famille ?

En écrivant tu pourras avoir plus de moyens d’observer où tu te situes, afin de commencer ce nouveau chapitre de vie de manière plus alignée.

​Gémeaux Ton évolution est vraiment présente. Tu as passé ces dernières années à laisser partir les certitudes héritées des autres, à observer ton système familial, à comprendre d'où venaient certains de tes blocages. Tu as pu participer à un éveil spirituel profond et être l’initiateur d’un éveil chez les autres aussi. Tu as été dans la profondeur de ton âme, afin de pouvoir rencontrer les autres dans leur intériorité.



Relations :

Fort, ces dernières années, d’un travail sur toi développement personnel et spirituel, tu te retrouves maintenant au moment que tu as tant attendu : Tu vas briller, briller de toutes tes forces ; briller de mille feux.



Cela t’a pris un peu plus de temps que les autres de comprendre ce que tu valais, de vraiment te défaire de tes vieilles habitudes. Il t’aura fallu du temps pour comprendre ce que ton âme a toujours su.



Cette transformation t’a fait gagner en maturité. Tu le vois à la manière dont tu réagis à certaines situations. Des situations qui, par le passé, t’auraient fait réagir avec beaucoup plus d'intensité. Tu as un œil neuf sur la vie, et en particulier sur ta vie amoureuse. Il y a beaucoup de rencontres d’âme qui se sont produites la dernière année. Des chemins que tu as croisés et qui t'ont poussé à vouloir devenir la meilleure version de toi-même. Et quel chemin tu as choisi, un chemin courageux. Alors tu as le droit de briller ! Autorise-toi à puiser l'énergie du soleil dans chaque recoin de ta vie, d’amener la joie et l’harmonie tant attendues dans ta vie sentimentale, juste en étant toi. Tu n’as pas besoin de faire beaucoup, danse avec la vie qui s’offre à toi. Ne te pose pas trop de questions, tu retomberas sur tes pieds, avec facilité et grâce.



Carrière :

Cela fait plusieurs vies que tu te prépares exactement à ce chemin. Tu sais quoi faire. Tu le sais au fond de toi. L’ambition n’a jamais vraiment été ta motivation, tu tires ton bonheur dans la stimulation que ton travail t’apporte, mais cette année, ta persévérance, ta résilience, seront récompensées ! Il n’y a rien de mal à être quelqu’un d’ambitieux, si tu associe l’ambition a quelque chose de mal, sache que tu as le droit de reprogrammer ce concept dans ton esprit.



Tel un chercheur, tu t’es jeté dans l’apprentissage d’un sujet, ou d’une multitude de sujets. Tu le connais sur le bout des doigts et pourtant tu continueras à apprendre et à apprendre afin de faire évoluer ta conscience, alors ai l’ambition de partager ce sujet a tous les gens dont tu toucheras le cœur. 2023 t’apportera la meilleure énergie que tu as pu recevoir depuis les dernières 12 années. C’est un moment de joie que tu peux avoir car ta carrière sera extrêmement soutenue. Avec toute cette sagesse que tu as accumulée, tu as pu avoir un avant-goût de ce dont tu es capable en 2022. Continue de partager ta sagesse, ton savoir, tes recherches et à faire comprendre autour de toi, que chacun est son propre guru, son propre souverain, que nous ne sommes pas les victimes de nos vies mais bien l’acteur principal !



Il a fallu trouver ta propre magie pour que tu puisses la partager avec les gens autour de toi.



Partage ta lumière sans limites cette année ! Tu auras rapidement le retour que tu attends.



Bien-être :

Il semble vraiment que cette année soit ton année petit gémeau! Et il te faudra pour cela avoir une pratique physique et de bien-être constante. Bouger chaque jour afin de transformer ton énergie est quelque chose de vraiment important pour que tu te sentes bien. Alors danse chaque matin, joue ta musique préférée, saute, “shake”, cours, dédie un moment de pur bonheur à ton corps. Saute sous une douche froide, et déguste ton jus préféré emplie de vitamine pour commencer ta journée. Ta radiance et ta joie sont contagieuses.



Tu as commencé l’exploration de ta conscience grâce à des rituels, des cercles de partages, l’apprentissage de médecine alternative, en 2023, tu pourras continuer à approfondir cette partie de toi, car cette exploration stimule ton esprit, qui adore découvrir de nouvelles choses et pousser les limites de ces profondeurs.



Intention de l’année :

Tu as forcément des outils qui t'ont aidé pour traverser les dernières années difficiles. Que cela soit la méditation, le kung fu ou l’écriture, tu peux commencer à partager avec les personnes qui veulent apprendre ce que tu as à offrir. Tu pourras leur montrer un aspect différent de la vie. Une façon de penser plus positive et optimiste.



Mantra et Affirmation :

“J’ai le droit de rayonner de toute ma lumière” ; “Je suis une force qui apporte les changements positifs, juste en étant moi-même.”

“Même si j’ai peur d'être vu tel que je suis, je demande la confiance et l’humilité”



Invitation à écrire dans ton journal :

Dans quelle partie de ta vie peux-tu amener plus de lumière et de légèreté ?

Qu’est-ce que je veux partager avec le reste du monde ?

Cancer En tant que mère du zodiaque, tu as en toi une aptitude innée à soulager les autres. Tes amis, ta famille, se tournent naturellement vers toi pour demander de l'aide et du soutien. Ta bienveillance, ton énergie plus douce, ou ta disponibilité pour autrui en t’abstenant de lui dispenser des conseils non sollicités fait de toi un être de guérison exceptionnel. Tu nous montres la voie pour devenir un leader, dans la douceur !



Relations :

Il faut faire de l’ordre dans ta vie afin de partir sur des bases plus ajustées et plus en phase avec toi. Tes relations sont le ciment de ton évolution, qu’il s’agisse de relations conflictuelles ou apaisées, elles sont là pour t’apprendre entrer en harmonie avec toi-même.



Pose tes limites afin de ne créer aucun ressentiment dans tes relations, aucun non-dit. Fait circuler l'énergie d'indépendance. Tout le monde compte toujours sur toi, et c’est bien lourd à porter dans ta vie de tous les jours malgré tous les efforts que tu fais et toutes ces émotions que tu ressens.



Car oui Cancer, tu ressens les choses avec beaucoup plus d’intensité que les autres. Tu as toujours ressenti avec plus d’intensité, parfois cela t’a même perdu. Que cela soit dans l'énergie de tes relations ou dans la conscience collective de la planète, tu ressens. Il va falloir amener beaucoup d’amour de soi dans les groupes et les communautés dont tu fais partie. Il y aura une évolution positive lorsque toutes les cartes seront mises sur table, que la lumière soit faite sur ce que tu es, ce que tu attends d’une relation, et ce que tu es capable de donner à l'autre. Écoute-toi, car ton intuition est plus puissante que tu ne le penses.



Travail :

Il est vraiment temps d’évoluer, tu es prêt, cela fait déjà plusieurs vies que tu as commencé à te former, à t'entraîner afin de montrer au monde tes talents, tes dons. Et des dons, tu en as tellement. Tu peux ressentir si fortement ce dont l’autre a besoin, alors utilise cette force dans ton travail, il n’est plus temps de se cacher derrière des excuses, mais bien de se montrer. Et qui sait ? La vie pourrait t’apporter quelque chose d’encore plus majestueux que ce que ton esprit a pu imaginer. Jupiter te soutient dans tes rêves, et t'encourage à poser des limites. Pour que ces rêves se réalisent, il va falloir qu’ils deviennent tes priorités. Ce n’est pas égoïste : Tu sais que choisir ces rêves et laisser s’exprimer l’interdépendance est un gage pour tous de voler de ses propres ailes.

Ce n’est pas parce que tu penses un peu plus à toi et tes projets, que ton amour pour les autres disparaîtra. Bien au contraire.



Bien-être :

Tu n’as pas besoin de porter tout le poids de tes relations sur ton dos, cette année, on te demandera de délimiter ton pré carré avec clarté. Tu ne peux pas toujours donner, donner, donner, surtout quand ton énergie est épuisée. Ce n’est pas rendre service au gens qui t'entourent, ou te rendre service à toi même. Remercie-toi d’avoir autant d’amour et d’empathie pour la planète, l’homme et chaque être, mais ta santé réside dans ta détermination à prendre soin de toi d’abord. Charité bien ordonnée commence par soi : Pour sauver les autres, il te faut te sauver d'abord, et recharger ta vitalité.

L'énergie féminine, le yin, le repos, te seront nécessaires. Tu as besoin de dormir. Tu as besoin de ressentir l’aide des femmes de ta lignée

.

On nous demande de nous rapprocher de Mère nature cette année. Mais tu le fais déjà avec dévouement. Tu as souvent besoin de t’endormir au bord de l’eau, et de te laisser bercer par la pluie, de laisser les éléments de la nature te parler. Tu aimes passer du temps émerveillé par cette nature, cela cultive ta lumière intérieure, t’apporte la paix.

Ouvre ton cœur encore un peu plus, fait de la place pour la compassion que tu peux ressentir envers toi-même, laisse entrer l’amour de soi afin d’avoir une relation plus saine avec les autres.



Intention de l’année :

Prends le temps de bien définir tes limites. Exprime-les à voix haute, dis-les à tes proches, rassure ta famille. Penser à toi est nécessaire. Continue sur cette lancée qui a commencé l’année dernière, avec l'activation de ton chakra de la gorges. Tu as le droit d’avoir des désirs et de vouloir passer du temps avec toi-même.



Mantra et Affirmation :

“Je suis important, mon bien-être est important, poser mes limites est important. J’ai aussi le droit de me mettre en premier.”



Invitation à écrire dans ton journal :

“Quels sont les petits changements que tu peux faire afin de te placer en premier, afin de t’apporter le soutien et l’amour nécessaire ? Fait une liste de toutes tes forces et qualités.

Lion L’amour, l’amour, l’amour. Tu auras énormément à apprendre de l’amour cette année Lion, et pas toujours de la manière que tu imagines. Tu n’as pas besoin de quelqu’un d’autre pour atteindre tes rêves, mais à deux, c’est bien plus amusant et efficace.



Relations :

Le Soleil ne cesse de t’envoyer toute l'énergie lumineuse dont tu as besoin. Tu l’utilises et la ressens dans ton corps et dans ton cœur. Avec cette énergie du Soleil, tu trouveras la force de briser les schémas amoureux qui ont pu s’installer dans ta vie. Tu répètes toujours les mêmes erreurs ? Les mêmes situations te sont envoyées encore et encore ? Il est peut-être temps de dire ‘stop’ et de délier les contrats karmiques, les dettes que tu penses avoir envers d’autres, et cette culpabilité que tu portes en toi. En gros il est temps de grandir ! Grandir, c’est avoir la maturité d’évaluer l’état de nos relations. Grandir, c’est faire preuve de discernement et d’identifier les relations qui nous prennent de l'énergie et celles qui nous en donnent. Grandir, c’est savoir dire stop aux situations qui ne cessent de se répéter dans nos vies. As-tu remarqué ce genre de situations, d'événements et de personnes qui jalonnent ta vie ?



La qualité de nos relations avec les autres en dit long sur la qualité de notre relation avec nous-même. Pour pouvoir grandir et prendre de la hauteur, tu auras un besoin d’isolement, le besoin de te retirer de temps en temps. Ne prends pas cela comme un échec. Ce n’est pas parce que tu choisis d'être seul et à l’écoute de toi que tu stagnes. Bien au contraire, la maturité que tu acquières dans ces moments d’isolement est fondamentale. Elle te permettait de comprendre que rien ne vaut une bonne harmonie avec soi. Cet isolement sera nécessaire afin de reconnecter avec toi-même, car vers la fin de l’année tu seras poussé à t'engager un peu plus dans tes relations et à prendre certaines responsabilités dans celles-ci. Le début de l’année est donc un bon moment pour revoir tes fondamentaux.



Bien-être :

L'isolement te forcera à découvrir qui tu es vraiment. Tu as évolué si rapidement ces deux dernières années, que tu n’es pas encore habitué au nouveau toi qui s’est déployé. Et pourtant, il est bien là, ici et maintenant. Quand tu prendras le temps de te retirer au calme, examine tes nouvelles valeurs mais aussi ce qui te fait vibrer, ce dont ton nouveau corps a besoin pour se sentir bien chaque jour.

Ne te laisse pas aller en phase avec la routine des autres. Prends le temps d’analyser et d’observer tes nouvelles habitudes. Et n’oublie pas de te féliciter au passage.



Carrière:

Tu fais partie de ces humains, qui sont dévoués à servir les autres et qui ont contribué à semer des graines lumineuses sur la Terre. Tu seras appelé à te reconnecter avec dévotion, en observant la beauté et la créativité dans tout ce qui t’entoure, chez les personnes, dans chaque instant, lors de situations, tu auras envie de t’appuyer sur ce qui ressort de plus beau tout. Peut-être seras-tu la personne qui activera cette flamme lumineuse chez les gens qui t'entourent. Encore une fois, l’engagement sur des partenariats de longue durée sera mis à l'honneur cette année. Sois flexible et ouvert, car ces engagements se présenteront à toi de manière impromptue.



On te demandera de considérer aussi la manière dont tu travailles. Si cela fait bien longtemps que tu travailles de façon similaire, et que les résultats finissent par s’essouffler, peut-être est-ce le moment de changer de technique, d’innover un peu, de revoir la méthodologie et ton mode de fonctionnement.



Intention de l’année :

Utilise l'énergie du Soleil pour soulager ton cœur. Ta douleur est légitime lorsqu’elle s’exprime, tu as le droit de la ressentir. Elle mérite ton attention autant que la joie qu’elle occulte, car elle aussi apporte son lot de réponses. M'autoriser à observer les douleurs et les peines de ma vie, me reconnecter avec mes passions et ma dévotion afin d’amener la planète vers une vibration plus élevée.



Mantra et Affirmation :

J’ai le droit de guérir. J’ai le droit d’avancer. J’ai le droit de me laisser guider par l’amour.



Invitation à l’écriture dans ton journal :

Es-tu prêt à laisser entrer l’harmonie en toi ? Affrontes-tu tes peines de sorte à laisser entrer plus d’espace et de lumière dans ton cœur ?

​Vierge Qu’est-ce que la joie ? Pourquoi nous n’accordons pas suffisamment d’importance à la place de la joie dans notre vie ? Nous voyons souvent les vierges comme des êtres rationnels, perfectionnistes, qui s’attachent au moindre détail. Pour autant, ce n’est pas un “ou” mais bien un “et” dont les vierges auront besoin cette année. Oui, Vierge, tu peux être perfectionniste et vibrer en phase avec ta joie de vivre !



Relations :

Évoluer, changer, peut parfois être difficile, surtout pour les Vierges qui sont habituées à leurs routines et leur regard sur la vie. La moitié de l’année sera consacrée à guérir ces blessures d'attachement et à faire le deuil de ce qui n’est plus – ou qui n’a jamais été. Lorsqu’une relation ne se passe pas exactement comme on l’aurait souhaité, on peut soit la contraindre pour qu'elle nous donne l’impression d’être ce que l’on souhaite, avec son lot de déceptions, oubien on peut être honnête et l’observer pour ce qu’elle est réellement. Il est temps de commencer ce travail sur toi-même, Vierge. Il est temps de le faire par petits pas. En changeant ta propre attitude, tu actives la loi de résonance, celle qui fera venir à toi ton âme sœur. Les Vierges sont les alchimistes. Ils peuvent transformer et grandir en tirant profit de chaque situation. Les natifs de ce signe peuvent transformer les moments douloureux en joie, et ramener l'ordre et le calme au milieu du chaos.



Carrière :

S’accrocher à une vision, un rêve, une identité, une certitude limitante, c’est brider les forces de transformation qui résident dans la personne que vous êtes censé être. C’est s’accrocher à quelque chose qui n'est plus ou pas fait pour toi. Est-ce que tu peux imaginer que quelque chose de plus incroyable, de plus aligné est fait pour toi ? N’es-tu pas fatigué de courir et de rentrer dans un mur ? Fait une pause. Qu’est-ce qui te fait vraiment vibrer ? Qu’est ce qui anime ton cœur ? S'il n’y avait aucun attachement financier, aucune responsabilité, quel serait ce projet qui te ferait te lever le matin en confiance et avec passion ? Focalise-toi sur cette vision et laisse partir les chimères qui t’habitent. Toutes les pierres que tu as l’impression de porter sur ton dos disparaîtront petit à petit lorsque tu t'autoriseras à lâcher prise sur ta carrière professionnelle.



Si tu es un enseignant ou un guérisseur, tu seras appelé à mettre de la lumière sur le jugement des autres, sur nos attachements malsains. Oui, tu pourras le faire de manière plus objective en travaillant d’abord à un regard plus objectif. Il te faudra répandre cette vision dans le collectif. Ce que tu as à partager est extrêmement important. Tu dois entrer dans ta vérité et dans ton pouvoir.



Bien-être :

Tu es appelé à te ressourcer dans la montagne, dans la nature, à mettre tes chaussures et à partir en randonnée autant que tu pourras le faire. Dans ces moments, prends le temps de ressentir les pulsations de la Terre, d’observer l’écorce des arbres, la couleur des feuilles, le chant des oiseaux. Cela peut paraître un peu cliché, mais tu as besoin de la nature cette année pour te trouver un ancrage. Il te faut revenir à tes racines, à ces choses simples de la vie qui te donnent tant de bien-être. Si tu es à Tahiti, pointe ton regard vers le Diadème, quand tu es dans le doute ou que ton corps est épuisé, regarde ces montagnes et respire profondément. Tu es protégé.



Intention de l’année :

Tu ne sortiras pas de cette année en étant la même personne que lorsque tu y es entré. 2023 va bousculer ton système de certitudes, ta vision du monde, et la vérité de ce que tu es. Il faudra y mettre du tien.

Tu as bien assez attendu que tout soit parfait. La perfection n’est pas de ce monde. Toutes les situations et les événements que l’univers amènera à toi cette année, doivent t’indiquer la voie du changement. Tout cela doit te préparer à partager avec force et joie ta vérité avec le monde.



Mantra et affirmation :

Je suis prêt à évoluer pour mon propre bien et celui de la planète. Je m’autorise à entrer dans mon pouvoir et à partager ma vérité.



Invitation à l'écriture dans ton journal :

Quels sont les trois changements que tu peux faire afin d'être en accord avec tes valeurs profondes ?



Balance Nous avons pu observer ta transformation Balance. Une transformation profonde. Tu n’es certainement plus la personne que tu étais il y a de cela quelques années. Et pour cause : tu as enfin compris ta valeur et tu t’autorises maintenant à prendre tes propres décisions sans demander en permanence l’avis des autres et l’approbation de ta famille. Tu entends ton propre raisonnement ! Pour autant, cette année, on te demandera de vraiment pratiquer ce que tu as appris, les éclipses qui se produiront t’incitent à mettre en place un regard vrai sur l’argent, ton estime de toi et sur ta valeur. Il te faudra dépasser tes certitudes et appliquer ce que tu as appris.



Relations :

Comme un éveil spirituel, tu vas pouvoir expérimenter un éveil de l’amour ! Toutes tes peurs, qui sont inconscientes ou conscientes autour de l’amour, seront mises en lumière afin de briser les co-dépendances. Tu seras invité à dire ‘oui’ à plus de joie, plus de fun, à retrouver un équilibre sain entre donner et recevoir. Des liaisons non conventionnelles pourraient voir le jour dans tes relations. Pour autant, ce sont des partenariats de destinée. Ils perdureront dans le temps, autant en amitié qu'en amour. Ces partenaires de destinée viendront se glisser dans ton année alors fait attention aux personnes nouvelles ; dit oui aux opportunités ; ne te pose pas trop de questions et suis ton cœur car c’est ton meilleur guide.



Il y aura une énergie féminine qui te poussera à passer des moments dans la joie et la créativité et surtout dans l’équilibre. Ne fais pas de compromis lorsque tu sens que ce n’est pas en harmonie avec ton cœur. Encore une fois il te faudra être ton propre souverain et écouter ta propre voix, et non celle des autres.



Carrière :

Si un jour, on a voulu te faire croire, que ta lumière était un peu trop éblouissante, et que tu devais rentrer dans les normes, il te faut comprendre que le problème n’était pas ta lumière mais bien l’inconfort que tu as pu créer chez ces personnes qui auraient voulu être à ta place. Ne limite pas ton charisme afin de rentrer dans la boîte que la société a faite. Au contraire, le monde a besoin de personne qui prennent des risques, d’artistes qui écoutent leur cœur, d’optimistes qui rêvent d’un monde meilleur. Que fais-tu dans ton travail afin de limiter ta lumière de peur de déranger ? C’est le moment de briser cette boîte dans laquelle tu t’es mise par peur et de trop briller. Tout ce que tu as a toujours voulu est juste ici, à portée de main, de l’autre côté de la peur.



Plus tu brilleras, plus tu auras de travail, et si tu fais déjà ce que tu aimes, cela te procurera beaucoup de satisfaction dans ta vie professionnelle. Jupiter t’aidera a continuer ton expansion, peut-être même que tu te verras engager un assistant afin de répondre a toute les demandes que tu auras. Cela te montrera encore une fois, que lorsqu’on fait quelque chose qui nous motive, lorsqu’on ressent la joie chaque jour, alors on reçoit exactement ce que l’on sème.



Si ce que tu fais ne t’apporte pas de la joie, c’est le moment de changer de voie ou d’investir un peu d’argent dans ce qui te fait vraiment vibrer : ta propre entreprise, une formation que tu as toujours voulu suivre, etc.



Bien-être :

Pour ton bien-être mental, tu te dois de reconnecter avec l'innocence de l’enfant qui est en toi ; celui qui avait confiance en ses dons ; celui qui n’avait pas peur de courir partout, de découvrir de nouveaux jeux ; celui qui n’était pas tous les jours sérieux.

Tu as besoin de laisser cet enfant être, de le voir et de le reconnaître, de le serrer dans ton cœur. De lui rappeler qu’il est bon d’être soi-même. Peut-être peux-tu te remettre à un sport qui te plaisait quand tu étais enfant ? : Renouer avec la pratique du surf ; jouer dans les vagues de Papenoo ; construire une cabane dans ton jardin… Peu importe l’activité, ton bien-être sera présent lorsque tu écouteras avec attention ton enfant intérieur.

Ensuite, chaque partie de toi demande à être vue : ton enfant intérieur et ton moi supérieur ; ils ont tous une place et se nourrissent de ton attention. Car cela fait un petit moment que tu les ignores ou que tu les laisses de côté.



Pour les entendre et les reconnaître, il te faut être dans le moment présent en ayant une attention particulière envers ton souffle. Reste ici, parmi nous, recentre-toi sur ton souffle afin de pouvoir entendre avec joie ton enfant intérieur. As-tu déjà essayé le “breathwork” ? Cet exercice qui t’invite à respirer consciemment. Peut-être que c’est le moment de l’adopter dans ta routine du matin ?



Intention de l’année :

Aie confiance en toi, met de côté tes doutes et tes peurs, celles qui sont en toi depuis si longtemps. Tu peux les surmonter alors pourquoi te caches-tu toujours derrière elles avec une telle facilité ? Fais-toi confiance !



Mantra et Affirmation :

“Je n’ai pas besoin de l’avis de tous pour prendre des décisions importantes dans ma vie. Je choisis de me faire confiance et d’apprendre de mes erreurs.”



Invitation à l'écriture dans ton journal :

“Qu’est-ce qui te retient dans la peur ? Qu’est-ce qui, en moi, résiste encore ?”

Scorpion 2023 est une année qui promet d'être aussi grande que toi Scorpion ! Tu as fait un bon bout de chemin, de l’introspection, en décortiquant tes certitudes, tu as pu être guidé à te connecter à ton intériorité. Il y aura beaucoup de changements pour toi cette année, Scorpion. Alors que ton signe se voit traversé par une éclipse, il est normal d’éprouver une crise identitaire.



Relations :

À la manière d’une initiation, le chemin amoureux que tu as choisi active petit à petit les facettes de ta personnalité. Miroir, miroir : tu es le reflet de l’être aimé et il devient le tient. Ensemble vous allez traverser ce défi de transformation, ce nouveau regard qui, comme une nouvelle naissance, va s’installer petit à petit. L’être aimé te rappellera que même si tu ressens le besoin soudain de d’éclipsercomme à ton habitude, il n’est pas illégitime de recevoir son aide. Baisse la garde le temps de cette année, chaque cicatrice de ton cœur ne disparaîtra pas tout de suite, mais tu as le droit de te laisser guérir et surtout de laisser les autres t’aider.



Si tu es célibataire, les astres te soutiendront afin de rencontrer une personne avec qui tu partageras un bon bout de chemin. Pour laisser entrer cette personne, il te faudra laisser s’évanouir une vieille émotion qui te hante toujours et qui t’attache à quelqu’un de ton passé. On te demande de laisser le vieux pour faire entrer le neuf. Tu ne pouvais pas te soumettre à ce challenge avant cette année,Scorpion, car tu étais toujours en train d’apprendre de cette relation passée, de ce qu’elle t’as apporté. N’oublie pas, toutes les leçons sont bonnes à prendre dans la vie, même les plus douloureuses.

Tu verras que lorsque tu auras décidé de laisser partir cette personne complètement, tu commenceras à ressentir le pardon et cela sera une source d’harmonie.



Carrière :

Ce n’est pas à toi de recoller tous les pots cassés de tes collègues. Si tu veux les aider, fait le avec le cœur et en te préservant, afin de concentrer toute ton énergie sur ta propre carrière. Tu auras le soutien de tous les astres, l'énergie que tu recevras te permettra de ressentir une motivation grandissante qui t’aidera à surmonter les challenges et les obstacles – souvent des autres – que ta vie professionnelle t’amènera à gérer durant cette année.



Si tu es dans l’entrepreneuriat alors tu auras le soutien des astres, de tes guides et de tes anges gardiens pour te lancer dans ton projet. 2023 est doit te permettre de plonger dans ta partie créative, de laisser parler ton art, tes talents. Tu seras soutenu afin de partager ton histoire. Ton histoire de renaissance résonnera dans les oreilles de tes proches et d’étrangers, qui se verront inspirés par tant de résilience et de force. Tu n’as pas eu le cœur brisé et traversé toutes ces tempêtes pour finalement garder tout ce que tu as appris pour toi-même. Partages et fait confiance à l’univers : il a vraiment envie de t’aider à écrire cette nouvelle page de ta vie que tu attends depuis si longtemps.



Bien-être :

Il y a des endroits sur cette Terre, des endroits en Polynésie française, des endroits sur ton île, qui dégage une énergie tellurique si puissante, comme des lignes transparentes qui se rejoignent. À toi de trouver ces endroits qui te feront du bien, tu seras guidé dans tes voyages, ici ou à l'international. Y a-t-il un endroit sacré qui t'appelle ? Peux-tu créer ton propre sacré autour de toi ?



La nature sera encore et toujours l’endroit qui te ressource le plus. Être dehors et sentir le soleil sur ta peau, réchauffera ton cœur mystérieux, alors prends le temps chaque matin de te connecter avec l’énergie lumineuse du Soleil, en passant par exemple 5 minutes à boire ton café sous cette astre bienfaiteur.



Intention de l’année :

Reste ouvert à ce que l’année t’apportera, même lorsqu’elle te conduira à travers des tempêtes. Continue d’avoir la foi en quelque chose de plus grand, un plan universel dont tu fais partie. Tu verras que tu ne sera pas déçu. Avoir la foi, c’est avoir une confiance inconditionnelle en la vie.



Mantra et affirmation :

“j’ai le droit de recevoir toute l’énergie de vie que donne l’Univers, toute l’abondance qu’il veut m’offrir, juste en étant moi.”



Invitation à écrire dans son journal :

Quelle est la relation que tu entretiens avec l’Univers et la spiritualité ? Qu’est-ce que tu lui demandes chaque jour ? Si tu ne demandes pas, alors tu ne recevras pas.

Sagittaire Ah, Sagittaire, ta vie s’avère bien différente de ce que tu as eu l’habitude de vivre. Tu es pris de tellement de changements, physiques, géographiques, internes. Tout est juste différent. Car tu as choisi d'être différent, de laisser partir et d’abandonner ta vieille peau. C’est une libération, car maintenant que tu as les cartes en main tu peux commencer à rédiger un nouveau chapitre de ta vie. La célébration est à l'honneur, pour le signe le plus heureux du zodiaque, car une nouvelle phase de vie commence. As-tu hâte ?



Relations :

Si tu pouvais savoir exactement ce que tu désires d’une relation, si tu étais à 100 % sûr que celle-ci fonctionne, à quoi ressemblerait-elle ? Quelle place voudrais-tu que ta relation prenne dans ta vie ? Fais-toi confiance dans tes capacités a cette relation idéale qui sera le diapason de ta vie. Fais confiance en ton destin. Tu auras sûrement besoin de prendre ton courage à deux mains et d’affronter toutes les conversations difficiles que tu as mises de côté dans ton couple. C’est le moment de vraiment être honnête et d’exprimer exactement ce que tu souhaites de cette relation. Même si cela ne plaît pas toujours, ces conversations ne pourront qu’enrichir tes relations.



En octobre, Jupiter sera dans la maison des enfants et de la créativité, si tu as réussi à avoir de la clarté dans ce que tu recherches d’une relation, alors il se peut que tu sois prêt à accueillir un enfant ou à reconnecter avec l’enfant qui est en toi. Peu importe le stade où tu en es de ta vie, on te demandera en fin d’année de retrouver un peu plus de légèreté si tu as fait preuve de clarté dans ce que tu désires.



Carrière :

Cette année, on te demandera d’écouter ta sagesse intérieure, de ne pas te précipiter dans des projets sans une réflexion un peu plus poussée. Il faudra trouver l’équilibre entre la prise de risque et la sécurité dont tu as tant besoin. La sécurité, comme la vérité, a un goût différent pour chaque être humain en ce monde. À quoi ressemble la sécurité pour toi ? À force d'amener le calme dans ta vie, et de pratiquer la méditation, tu y gagnera en discernement afin de prendre la bonne direction. Ce qui est fait pour toi te trouvera toujours. Chaque leçon de ta vie personnelle a pu t’envoyer la sagesse dont tu as besoin afin de l’infuser dans ton travail.



Tes priorités sont différentes maintenant, alors là ou tu investis ton temps et ton argent est aussi différent. Il n’y a rien de mal là-dedans, les choses sont justes… différentes.



Bien-être :

Relâche la pression que tu t’imposes pour te perfectionner. Redirige ton énergie vers ton intériorité en pratiquant par exemple la méditation, la respiration consciente, en respectant ton cycle du sommeil, en instaurant une routine matinale. Ces ajustements finiront par améliorer ton quotidien.



Mais moins de pression ne veut pas dire moins d’efforts, car sans effort tu ne trouveras pas l'énergie nécessaire que te demande ta nouvelle vie, tes nouvelles responsabilités, ou ta nouvelle relation. Un effort n’a pas besoin d'être quelque chose d'exceptionnel, il lui suffit d’être motivé par l’intention, chaque jour, de s’envoyer un peu de vitalité et de santé.

Tu peux juste choisir d'expérimenter et d’observer l’impact de cette routine sur ton bien-être de manière générale.



Intention de l’année :

Quoi que tu fasses, célèbre tes petits pas, les petites victoires, les petits changements, les ajustements, célèbre-toi, prends conscience de tout le chemin que tu as parcouru jusqu’ici. Ce n’est pas rien de laisser la place au changement.



Mantra et Affirmation :

“Je suis heureux dans ma transformation. J’accueille ces expériences avec facilité et amour.”



Invitation à l'écriture dans ton journal :

Quels sont ces petits changements dont tu es fier ? Fait la liste de toutes ces choses dont tu es reconnaissant.”

Capricorne Synthèse de la lumière et de l’ombre, avec le haut du corps ayant l’apparence d'une chèvre et le bas du corps formé d’une queue de poisson, le Capricorne a la capacité de plonger dans l’ombre des profondeurs de son être et d’y trouver sa raison d'être, sa mission de vie. Il utilise le haut de son corps pour atteindre les plus grandes montagnes, et baigner dans la lumière. Et c’est exactement ce que tu as pu faire durant l’année écoulée, Capricorne. Tu en ressors transformé, avec un cœur plus doux, plus tendre, plus apte à recevoir l’amour de l’univers et à laisser partir le contrôle avec lequel tu as l’habitude de régir ta vie.



Relations :

Tu as une liste assez exhaustive de ce que tu cherches chez un partenaire. Cette liste plus ou moins longue et assez exigeante. Elle t’empêche de baisser ta garde et de laisser entrer quelqu’un dans ta vie lorsque tu ne l’as pas planifié. Il est temps de mettre en suspens le contrôle que tu veux exercer sur chaque personne que tu rencontres, sur ton futur amoureux, sur ta vie en général. Pour ce faire, il te faudra augmenter ta confiance en toi, en renouant avec tes racines, en te rapprochant de ta famille, de tes amis de toujours, de ceux qui voient en toi ce que toi tu as du mal à voir : ta lumière. Alors si tu ne te fais pas confiance, fais-leur confiance lorsqu’il te dise et répète que tu mérites quelqu’un aussi incroyable que toi. Tu es parfaitement imparfait. Et ton partenaire de vie est de la même trempe.



Si tu n’es pas à l'aise avec tes racines, ne te force pas, tu pourras rencontrer de nouvelles personnes, qui te feront te sentir comme à la maison. On les appelle les familiers d’âme. Ces personnes ne peuvent te voir que lorsque tu choisis d'être vu pour qui tu es vraiment. Elles t’attendent depuis aussi longtemps que tu les attends.



Carrière :

Ton intuition a toujours été si forte dans ta vie professionnelle. Tu as toujours été guidé par une bonne étoile : le job que tu désires est soudainement libre ; tu rencontre les bonnes personnes juste au moment où leur aide est déterminante. Et pourtant, quelque chose manque à ta carrière… Un peu de folie et de reconnexion avec soi. Tu as toujours fait exactement ce qu’on attend de toi. Que cela soit à l'école, dans tes activités extrascolaires, avec ta famille ou tes amis, tu as toujours été la personne parfaite alors donne-toi le droit de te recentrer, d’enlever cette pression constante qui te pousse à vouloir être le meilleur, dans une position de compétition permanente avec toi-même et les autres.Encore une fois, écoute ton intuition. Elle t’aidera à naviguer avec justesse dans ce passage de ta vie professionnelle. Donne de la place à ton imagination, à la créativité dont tu débordes – oui, on le sait que tu dessines super bien, que tu adores créer des bijoux, que tu construis des meubles, ou que tu écris des poèmes avec tant d’éloquence et de facilité – alors autorise-toi à vibrer dans cette créativité qui t’appelle. Peut-être que tu trouveras alors un chemin différent, en laissant un peu plus d’espace à ce que tu aimes faire.





Bien-être :

Cette mauvaise habitude que tu as, qui s’est installée en toi, elle te prend beaucoup d'énergie, et te fait sentir coupable. Si c’est la cigarette, en fumant tu te fais non seulement du mal physiquement mais aussi mentalement, car ta culpabilité en est renforcée par cette auto-flagellation que tu t’inflige. Cette année, tu auras finalement la force de laisser cette mauvaise habitude en la remplaçant par un comportement plus bénéfique et plus respectueux de ton corps. Ce corps est ton véhicule, il te soutient chaque jour, il te transporte exactement où tu as besoin d’aller, pourquoi ne pas le traiter comme ce temple qu’il est ? Pourquoi l’altérer ? Quelle est cette petite habitude, ce petit pas, que tu peux prendre dans la direction d’une meilleure hygiène de vie ? Penses-y, 2023 t’apportera la force de surmonter cela.



Intention pour l’année :

Laisse filer le contrôle. Remercie-le de t’avoir toujours protégé jusqu'à présent. Maintenant, tu es prêt à ne pas savoir exactement comment ta vie va se dérouler. Tu as pu découvrir des parties de ton âme et tu es aligné avec ce que tu veux apporter au monde. Merci, Capricorne, nous on est super-reconnaissant de t'avoir parmi nous.



Mantra et Affirmation :

“Ce qui est pour moi, me trouvera toujours. Je suis ancré. Je suis protégé. Je suis en sécurité ici et maintenant. Je m'autorise à reconnecter avec mes racines, ma terre, mes tupuna”



Invitation à l'écrire dans ton journal :

“Fais une liste de tes forces et une liste de tes faiblesses. Observe chaque mot et connecte avec l’émotion qu’il t’offre.”

Verseau Quelle développement a été le tiens depuis 3 ans. Une évolution personnelle qui donne presque le vertige, comme si l’univers avait voulu te rendre inconfortable dans tous les aspects de ta vie, afin que tu grandisses. On t’a demandé d’assumer ta vie, d’assumer tes responsabilités et d'arrêter de te positionner en victime. Non, nous ne sommes pas victimes de nos vies. Tu as dû re-questionner chaque aspect de ta vie : Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Qui veux-tu aimer ? Comment veux-tu œuvrer ? Qui veux-tu laisser entrer dans ta vie ? Quelle est ta mission de vie ? Des questions qui ont pris tellement d’espace dans ta vie... Après avoir remis en question toute ta vie, après avoir dit adieu à certains de tes amis, ton travail, ton chez-toi, il ne reste que la version la plus purifiée de toi-même. Celle qui n’a de cesse que de continuer à s'épanouir en étant elle-même.



Relations :

Ces deux dernières années, tu as pu vivre des moments difficiles, un peu à la manière d’une initiation qui t’a métamorphosé là où d’autre auraient pu considérer que tout s’effondrait autour d’eux. Tu as plongé dans les abysses de ta peine, tu as rouvert les vieilles blessures à peine refermées, afin de comprendre qui tu es ; ta juste valeur.



Tu y es presque arrivé. Je dis presque, car Saturne transite toujours dans ton signe, et exige de toi que tu poursuives ce travail sur toi. Mais en 2023, tu vas pouvoir quand même respirer un peu, en laissant filer certaines problématiques qui n’étaient au demeurant pas les tiennes. Le cycle est bouclé et tu le ressens. Cette légèreté soudaine te permettra d’envisager la vie amoureuse que tu souhaites. Et pour cela, tu dois t’exprimer, apprendre à formuler tes désirs, à communiquer avec le cœur, même si cela implique de perdre des personnes que tu aimes, même si cela implique recommencer à zéro. N’oublie simplement pas que tout peut se dire dans la vie, c’est la façon dont on l’exprime qui est la plus importante.



Carrière :

Tu as de grands rêves, des rêves créateur de ce monde nouveau, avec une société plus alignée avec les valeurs que tu as et que tu transmets. Tu rêves d’innovations bienfaitrices pour notre fenua pour notre planète Terre. Et tu seras aidé dans ta quête de création. Tu seras aidé de partout, même de la part de gens dont tu n’aurais jamais soupçonné que cela soit possible. Accepte cette aide qui vient de toute part, dit oui à ce soutien que tu reçois. Ce n'est pas un hasard si tous les autres signes sont inspirés par ton innovation et ta vision du monde ; elle est bien différente de ce qu’on nous apprend à l’école. C’est parce que ce que tu mets en place aura un impact sur tous, et nous le savons. Quelle chance de pouvoir avoir les Verseaux dans ce monde ! Merci d’inspirer nos cœurs. Et continue d’inspirer car, finalement, la seule manière de changer le monde n'est pas de forcer son changement mais d’inspirer les autres en étant la meilleure version de nous-même.



Bien-être :

Le concept de ne rien faire, n’est pas vraiment quelque chose que tu connais. Ne rien faire. Juste être. Se poser là, ne pas regarder ni son portable, ni Netflix. Être juste soi. C’est exactement ce dont tu as besoin cette année. Rappelle-toi que le fait de ne rien faire n’est pas une preuve de faiblesse, de paresse ou de manque d’envie.



Ce repos sera source de créativité, d’expansion pour tes idées si innovatrice, Verseau. Car des idées tu en as dans la tête. Elles fusent sans cesse, si vite qu’il te faut un peu de repos pour y voir clair. Tu sortiras de ces moments de rien avec encore plus de feu en toi, encore plus d'idées à matérialiser. Alors prends le temps, mets ton téléphone sur mode avion à partir de 21 heures et laisse ton imagination faire son travail, laisse tes idées prendre vie doucement. Il se peut aussi qu’afin d'être encore plus apte à te reposer, tu aies envie de vivre une vie minimaliste, avec de moins en moins de distractions matérielles. Cela te rappellera une période de ta vie où tu te sentais tellement libre, libre d'être toi.

On a tous hâte de voir ce que les Verseau nous apporterons cette année.



Intention de l’année :

Continue Verseau, tu es sur le bon chemin. Crois en toi et en tout ce que tu as accompli jusque-là. Ne fais pas de compromis pour plaire aux autres. Tes idées sont si différentes. Elles véhiculent la base du monde de demain. Alors ne te laisse pas distraire par le bruit du monde. Ne te laisse pas distraire par ceux qui veulent que tu reviennes à la place qu’ils voient pour toi. Cette transformation a bien commencé et tu es toujours là, malgré les épreuves.



Mantra et Affirmation :

Merci à la vie, merci pour ces expériences, merci pour le rejet, l’abandon, la peur, la trahison, merci pour l’injustice, car maintenant, je comprends, et je suis prêt à entrer dans ma nouvelle vie avec la certitude bienveillante que j’en suis le maître.



Invitation d’écriture dans ton journal :

Qu’est-ce que je peux laisser partir de ma vie afin de laisser l’Univers me guider avec confiance ?

Poisson Tu t’apprêtes en 2023 à accueillir Jupiter dans ton signe, Poisson. Un alignement qui ne s’est pas produit depuis 12 ans. Alors tu auras envie de t’accorder un peu de confiance. Jupiter est la planète de la croissance, de l'optimisme, de la chance, alors ouvre ton cœur, car tu vas commencer à recevoir beaucoup de Jupiter dans ta vie. Choisis où tu veux diriger ton attention, car Jupiter dirigera son attention exactement ou ta pensée le mènera. As-tu déjà entendu l’expression en anglais “Where focus goes, energy flows” et bien, c’est exactement ce qui se passe. L'énergie sera dirigée là où ton attention la guidera. Alors sois conscient de la direction de tes pensées.



Relations :

Ah les Poissons, les enfants du cosmos, avec leurs personnalités si attachantes, leur amour de l’amour, leur clairvoyance, leurs aptitudes à lire dans nos âmes si facilement. Avec toi, c’est tout ou rien, c’est l’intense et l’obsessionnel. Dans toute cette intensité, il y a quelque chose qui résonne, vous avez envie de pouvoir expérimenter la paix. La paix, sans drame, sans souffrance, sans toutes les histoires et le bruit de la vie. Le bruit de la vie, n’est que du bruit : reviens doucement à ton cœur, c’est là que tu ressentiras la paix que tu recherches.

Afin de trouver cette paix, tu seras invité à revisiter des patterns ancestraux, afin de réécrire le futur comme tu le souhaites. Seulement, en observant ces patterns, tu pourras commencer à les combattre, à les transmuter et enfin être beaucoup plus disposé à débuter ou continuer une relation que tu as.



Carrière :

Sois le leader que tu aurais souhaité avoir. Soit un maître pour toi afin de construire tes rêves. Tu n’as jamais vraiment aimé recevoir des ordres ou avoir des comptes à rendre à un supérieur, tu es au meilleur de ta créativité lorsque tu peux gérer tout ce qui se passe de A à Z. De la passion à la création jusqu’au management de chaque tâche, tu sais avec une rapidité impressionnante ce qu’il faut faire dans chaque situation. Tel un leader naturel tu aspires sûrement à créer ton propre produit, ta propre marque et entreprise. Alors qu’est-ce qui t’en empêche ? Cette année, tu es invité a aligner tes valeurs, tes priorités et ta vie professionnelle afin de lancer l’entreprise qui ressemblera le plus à ce que tu représentes.

Si te lancer dans le monde de l'entrepreneuriat est trop soudain, les astres te conseillent d'allouer un moment de ta semaine a donner de l’amour à ce projet que tu veux réaliser. Une après-midi, une journée, peu importe, ta capacité d’apprentissage te montrera que lorsque tu veux atteindre un objectif, tu y arrives beaucoup plus facilement et rapidement que tu ne le penses. Alors à toi de trouver ton rythme, les petits pas, ou les grands. Tu es soutenu dans ta quête.



Jupiter, Mars et Vénus seront présents afin de changer les “petits rêves" qui restent dans nos têtes en des projets plus concrets, plus tangibles. Tout dépendra de l'attention que tu y portes et de l'énergie que tu veux y mettre.



Bien-être :

As-tu déjà entendu parler des mantras ? De ces phrases que tu répètes tellement de fois, que tu finis par les voir transformer ta vie. Et c’est bien tout ce qui compte, car si tu y crois, alors ton cerveau y croit, alors l’univers y croit, et ta vie commence à doucement changer en accord avec ton mantra. Tu seras invité à trouver ton mantra, celui qui te soutiendra durant l’année pour continuer à aller de l’avant ; celui qui te motivera dans les coups durs. Si tu ne sais pas par où commencer, tu peux penser à la gratitude, et nommer chaque matin trois choses qui t’emplissent de gratitude. Cela peut ressembler à : “ Merci, merci, merci l’univers, pour ma vie remplie d’aventures, pour l’amour que je reçois, pour un corps que j’aime un peu plus chaque jour.”



Ton don de clairvoyance sera accentué. Il peut faire peur à ce don, alors prends le temps de l’amadouer, de lui donner juste ce qu’il faut comme lumière. Ce n’est pas le moment de laisser son ego prendre le dessus, car tu n’es pas différent ou unique, nous avons tous des capacités de clairvoyance, mais nous ne les activons pas tous. Si tu choisis d’utiliser cette énergie afin de faire le bien sur terre, n’oublie pas de t'ancrer et de ne pas te perdre dans une quête spirituelle. Tu peux revenir dans ton corps et répéter des mantras.



Intention de l’année :

Tu as tellement de créativité en toi. Laisse ton attention naviguer vers cette créativité afin de créer la vie dont tu as toujours rêvé. La créativité, ce n’est pas juste être un artiste, mais bien plus être l’artiste de sa vie, celui qui trouve avec justesse et inventivité les solutions adéquates.



Mantra et Affirmation :

“J’ai de la puissance. Je possède de la créativité. Je peux réaliser tout ce que mon esprit désire. Je suis maître de ma vie.”



Invitation à l'écriture dans ton journal :

Que ferais-tu de ta vie, si tout était possible ?

Rédigé par Par Tahitian Nomad, Julia Bernut. le Dimanche 1 Janvier 2023 à 19:07 | Lu 871 fois