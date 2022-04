​Carton de Macron sur l'île sœur

Tahiti, le 10 avril 2022 – A peine plus d’un électeur de Moorea-Maiao sur quatre (25,9%) s’est exprimé au scrutin de samedi. Emmanuel Macron arrive loin en tête (41,6%) des suffrages exprimés, devant Marine Le Pen (18,9%) et Jean-Luc Mélenchon (16,42%). Si le vote Valérie Pécresse décroche à 3,4% par rapport à sa moyenne sur le territoire (7,9%), on note un léger effet Mélenchon sur la commune de l’île sœur. Le candidat des Insoumis arrive en troisième position avec 555 voix et 16,4% des suffrages exprimés à Moorea-Maiao.