​Canal+ muscle son jeu

Tahiti le 4 octobre 2023 - Après près de 30 ans de présence dans le paysage télévisuel des Polynésiens, le groupe Canal+ a décidé, en partenariat avec Vini, de booster son offre.



Les amateurs de VOD et de replay en Polynésie sont souvent sur les plateformes dédiées comme Netflix, Amazon Prime, etc. Alors que la télévision hertzienne montre des signes de faiblesse, le groupe Canal+, en compagnie de Vini, a décidé de gonfler son offre pour les Polynésiens. Dès ce jeudi 5 octobre, il sera désormais possible de s’abonner aux nouvelles offres de Canal avec quatre possibilités, le tout en 4K UHD via la fibre ou le décodeur.



Au menu : cinéma récent, compétitions sportives majeures, créations originales, accès privilégié aux plateformes Apple TV+ ou Paramount+ et chaînes thématiques pour toutes les envies. Les contenus locaux et du Pacifique ne seront pas en reste avec notamment une première coproduction 100% locale “From the Sun” ainsi que les chaînes Canal+ Outremer et Pacific+.



Pour ceux qui sont déjà abonnés aux offres Vini, ils ont six mois pour se rendre en agence et muter leurs abonnements vers les nouvelles offres.



La télé à la demande est accessible dès 2 500 francs par mois avec 30 chaînes (équivalentes à la TNT gratuite en Hexagone) qui seront déclinées en direct mais aussi par thématiques pour une meilleure circulation dans les menus et de belles trouvailles.



Pour 5 000 francs de plus s’ouvrent alors de nombreuses chaînes du groupe Canal pour les fous de sport, de séries, de films ou de documentaires, mais aussi des chaînes pour enfants et des programmes de divertissement. Au total, 60 000 contenus sont déjà disponibles sur les offres Canal, soit environ dix fois plus que sur une plateforme de VOD comme Netflix.



Deux autres offres sont produites pour plus encore de programmes. À savoir, la possibilité annoncée de s’abonner en prime à Appel TV+, Paramount+ et bientôt, si les discussions avancent bien avec les États-Unis, Disney+.



Pour les plus connectés d’entre nous, ces offres seront disponibles sur les téléphones mobiles ainsi que sur les tablettes. Le double play permettra à deux personnes de regarder deux programmes différents en même temps et les profils permettront aussi aux parents des plus jeunes spectateurs de faire en sorte que ces derniers évitent les contenus qui ne sont pas de leur âge.