

​Campagne de dépistage de l’hépatite B à Hiva Oa

Tahiti le 12 mai 2026. La Direction de la santé et l’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale, en collaboration avec la commune de Hiva Oa, organisent une campagne de dépistage de l’hépatite B chez les personnes âgées de 28 ans à 79 ans, du 19 au 22 mai 2026 prochain.





L’hépatite B est considérée comme un enjeu majeur de santé publique à l’échelle mondiale, avec plus de 800 000 décès recensés chaque année. Cette infection, souvent silencieuse, peut évoluer vers des formes chroniques graves, telles que la cirrhose ou le cancer du foie.



En Polynésie française, la vaccination systématique à la naissance, instaurée en 1998, a permis de réduire significativement la prévalence de la maladie, désormais inférieure à 1 % chez les adultes. Toutefois, les personnes nées avant cette date restent exposées. Une étude de séroprévalence menée par l’Institut Louis-Malardé entre 2012 et 2021 a mis en évidence la persistance de foyers d’infection, notamment aux Australes et aux Marquises, chez les personnes de plus de 28 ans.



Dans ce contexte, cette opération de dépistage s’adresse aux habitants de Hiva Oa âgés de 28 ans à 79 ans (nés entre 1947 et 1998), soit environ 1 400 personnes. Elle vise à identifier les porteurs du virus, souvent asymptomatiques, afin de leur proposer un suivi adapté et un traitement efficace pour prévenir les complications graves. Le test de dépistage est simple, rapide et confidentiel et sera proposé au plus près de la population par des équipes mobiles.

Rédigé par D'après communiqué le Mardi 12 Mai 2026 à 11:14 | Lu 241 fois



