​Calme première nuit de couvre-feu

Tahiti, le 25 octobre 2020 - Le haut-commissaire de la République, Dominique Sorain, a assisté samedi soir aux contrôles opérés par la gendarmerie et la direction de la sécurité publique (DSP) à Tahiti dans le cadre de la première nuit du couvre-feu mis en place jusqu’au 16 novembre prochain. Constatant que les routes étaient quasiment désertes, le représentant de l’Etat s’est dit "persuadé" que cette mesure allait être "bien respectée" par les citoyens.



Au premier soir du couvre-feu instauré en Polynésie dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, les gendarmes et les agents de la Direction de la sécurité publique (DSP) de Papeete ont procédé à plusieurs contrôles routiers samedi soir en présence du haut-commissaire de la République. Tel que cela a pu être constaté par les forces de l’ordre peu après 21 heures, très peu de voitures ou de personnes circulaient dans les rues. Et les rares automobilistes ou conducteurs de deux-roues avaient tous une justification valable de déplacement.



Un respect du couvre-feu donc, qui a été salué par le haut-commissaire, Dominique Sorain : "Ce soir, cela s’est plutôt bien passé. Les quelques voitures ou deux-roues qui ont été contrôlés avaient tous leurs attestations. Je crois qu’il y a différentes habitudes qui avaient été prises lors du précédent couvre-feu. Je suis persuadé que cette mesure va être bien respectée car elle est forte, dure, contraignante mais nécessaire. C’est une mesure d’engagement citoyen car il faut se protéger, protéger les autres et ceux qui sont les plus fragiles. Cette mesure doit donc être appliquée rigoureusement". Tel que l’a expliqué Dominique Sorain, l’objectif de cas contrôles n’est pas de "faire du procès-verbal" mais d’expliquer "pourquoi nous avons mis ces mesures en place".