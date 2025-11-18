

​Cadeau de Noël du gouvernement de 5 francs le litre à la pompe

Pour les fêtes, le gouvernement fait baisser le prix de l'essence et du gazole de 5 francs.



À l’approche des fêtes de fin d’année, le conseil des ministres a décidé ce mercredi de baisser de 5 francs le litre de l’essence sans plomb et celui du gazole, à la pompe.



Selon le communiqué, le gouvernement entend ainsi poursuivre la mise en œuvre concrète de ses engagements pour la protection du pouvoir d’achat des ménages en matière d’énergie.



Le communiqué ne précise pas si cette baisse ne durera que le temps des fêtes ou si elle est amenée à être prolongée par la suite.









Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 26 Novembre 2025 à 14:04 | Lu 712 fois



