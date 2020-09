​Ca pousse pour le paka thérapeutique

La Polynésie pourrait-elle devenir une filière d'approvisionnement ?

"Pour l'instant ce n'est pas prévu (…). Ce sont des sociétés suisses allemandes, israéliennes et même le Canada car ils le font déjà depuis longtemps. En plus ici, c'est considéré comme un produit illégal. Tous ceux qui en cultivent sont dans l'illégalité. Et ils ne peuvent pas se mettre au standard requis car ce sont des plantations sous serre, en atmosphère contrôlée digne de la Nasa. Car un médicament doit être productible des millions de fois, donc pas de variance dans la teneur en tétrahydrocannabinol (THC) ou en cannabidiol (CBD) présents dans la plante. On n'est pas dans l'artisanat. Il y a quelques personnes sérieuses en Polynésie qui se sont formées en Nouvelle-Zélande pour atteindre ce niveau-là, mais aujourd'hui on en est très loin (…). En plus, il y a des velléités à développer la filière du chanvre chez nous (…). Alors qu'on peut faire des matériaux de constructions, des aliments les humains, des fibres textiles, pour l'industrie automobile, ce ne sont pas des produits expérimentaux ce sont des produits vendus aujourd'hui en Europe. Comme les portières des voitures de luxe en Allemagne (…). C'est plus rigide, plus solide que les matières synthétiques. Et nous par rapport à cela, on peut se positionner".





La Polynésie pourrait-elle en tirer profit ?

"Oui effectivement, mais nous ne sommes pas indépendants. On est "autonomes". Il y a toute une partie de la législation qui n'est pas prise ici, notamment tout ce qui est autour des stupéfiants et de la loi sur les stupéfiants. Il y a une partie qui dépend de la Polynésie, il y a certaines choses qu'on peut faire mais c'est à titre temporaire et à titre d'expérimentation uniquement. De plus, les récentes déclarations du ministre de l'Intérieur ne sont pas très optimistes là-dessus. (…) Oscar Temaru en a parlé il y a quelques années et on s'était moqué de lui. Et aujourd'hui on l'inclut dans le plan de relance, c'est bien… C'est évident que le cannabis a un potentiel, qu'il soit récréatif, thérapeutique, dans toutes ses composantes, mais il faut être réaliste. On a déjà dix trains de retard par rapport au reste du monde et ça c'est un syndrome bien français".