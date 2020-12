​Bruno Curet expose à Uturoa

Raiatea, le 2 décembre 2020 - La galerie d'art du centre-ville de Uturoa a accroché 35 toiles de l'artiste-peintre Bruno Curet. Crise sanitaire oblige, pas de vernissage pour l'ouverture, alors que durant l'exposition seules six personnes peuvent être présentes dans la salle.

L'expo qui court jusqu'à la fin de la semaine occupe une majeure partie des cimaises de la galerie d'art du centre-ville de Uturoa. Pour les connaisseurs, Bruno Curet, en Polynésie depuis les années 1980, jouit d'une très bonne cote. Le thème de l'exposition est centré sur la vahine, omniprésente sur la majorité des toiles. Des toiles acryliques, avec ajout de matière, pyrogravure, un style tout en finesse propre à Bruno Curet, caractérisé par des couleurs généralement chaudes. Même les cadres sont souvent travaillés, soit à la pyrogravure, soit directement à la peinture. Ils font partie intégrante de la toile ou sont, selon la vision, une œuvre d'art à eux seuls. L'artiste peintre manie donc autant le pinceau que l'aérographe, la gravure, voire la sculpture sur des supports variés, pas uniquement sur la toile, mais aussi sur le bois.

Crise sanitaire oblige, pas de vernissage pour l'ouverture, mais dès le premier jour, la galerie avait tout de même vendu une toile parmi les plus chères exposées. Il est certain qu'un vernissage, salle pleine, en présence de l'artiste, avec petits fours et boissons, crée une émulation entre les visiteurs. Il faut savoir que dès qu'une pastille rouge est apposée sur une toile (synonyme de réservation-vente), les acheteurs potentiels doivent vite réfléchir à celles qui les intéressent. C'est ce qui s'est passé au dernier vernissage dans cette salle, une acheteuse a acquis quatre toiles dans le premier quart d'heure ; aussitôt la frénésie s'est emparée, ambiance festive aidant, et les autres lui ont aussitôt emboîté le pas. Ce ne sera pas le cas cette fois-ci.