​Boxe – Six médaillés aux championnats de France

Tahiti, le 17 février 2026 - Six jeunes boxeurs polynésiens issus de trois clubs ont décroché l’or ou l’argent lors des finales des championnats de France, le week-end dernier, près de Lille.
Le week-end dernier, les pugilistes polynésiens ont brillé sur le ring lors des finales des championnats de France organisées au parc départemental d’Olhain, près de Lille. Les jeunes boxeurs amateurs se sont hissés au sommet, décrochant quatre titres de champions et deux titres de vice-champions de France, rapporte la Fédération de boxe de Polynésie française sur sa page Facebook. Les médaillés d’or sont Kaïla Toofa (Taiarapu BC), Keanavai Bonno (Taiarapu BC), Tauhere Tuira (Manu Ura BC) et Teiki Alibert (Tamarii Toroura Pirae). Les médaillés d’argent sont Tevai Yeong Atin et Temeio Toofa (Taiarapu BC).
Objectif atteint pour le Taiarapu Boxing Club, dont nous avions rencontré la délégation avant son départ pour l’Hexagone, fin janvier. “Pour cette dernière journée, nous avions cinq finales, dont deux féminines. Un moment historique pour le club : ce sont nos premiers champions de France et nous espérons que ce ne seront pas les derniers. Nous sommes fiers de nos athlètes, du travail accompli et de l’esprit d’équipe”, se réjouit l’équipe coachée par Steve Toofa.
