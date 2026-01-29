Tahiti Infos

​Boxe – Six médaillés aux championnats de France


“Un moment historique” pour les quatre champions du Taiarapu Boxing Club (Crédit : AS Taiarapu BC).
“Un moment historique” pour les quatre champions du Taiarapu Boxing Club (Crédit : AS Taiarapu BC).
Tahiti, le 17 février 2026 - Six jeunes boxeurs polynésiens issus de trois clubs ont décroché l’or ou l’argent lors des finales des championnats de France, le week-end dernier, près de Lille.
 

Le week-end dernier, les pugilistes polynésiens ont brillé sur le ring lors des finales des championnats de France organisées au parc départemental d’Olhain, près de Lille. Les jeunes boxeurs amateurs se sont hissés au sommet, décrochant quatre titres de champions et deux titres de vice-champions de France, rapporte la Fédération de boxe de Polynésie française sur sa page Facebook. Les médaillés d’or sont Kaïla Toofa (Taiarapu BC), Keanavai Bonno (Taiarapu BC), Tauhere Tuira (Manu Ura BC) et Teiki Alibert (Tamarii Toroura Pirae). Les médaillés d’argent sont Tevai Yeong Atin et Temeio Toofa (Taiarapu BC).
 
Objectif atteint pour le Taiarapu Boxing Club, dont nous avions rencontré la délégation avant son départ pour l’Hexagone, fin janvier. “Pour cette dernière journée, nous avions cinq finales, dont deux féminines. Un moment historique pour le club : ce sont nos premiers champions de France et nous espérons que ce ne seront pas les derniers. Nous sommes fiers de nos athlètes, du travail accompli et de l’esprit d’équipe”, se réjouit l’équipe coachée par Steve Toofa.
 

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 17 Février 2026 à 14:41 | Lu 248 fois
           


-
https://www.tahiti-infos.com/shop/Abonnements_l6.html
https://itunes.apple.com/fr/app/tahiti-kiosque/id1171749233?l=en&mt=8
https://www.tahiti-infos.com/docs/contacts-TI.png
TAHITI-INFOS est un site édité par FENUACOMMUNICATION Sarl au capital de 20 000 000 Fcfp, immeuble Manarava - Shell RDO Faa'a - BP 40160 98 713 Papeete Polynésie Française.
(+689) 40 43 49 49 - Dir. de publication : Sarah MOUX - Gérant : Albert MOUX
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site