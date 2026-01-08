

​Boxe – Le Taiarapu Boxing Club vise les Championnats de France

Tahiti, le 22 janvier 2026 - Sept jeunes pugilistes du Taiarapu Boxing Club monteront sur le ring des Championnats de France amateurs juniors, cadets et minimes à Olhain, à partir du 7 février. Avec le soutien de leurs encadrants et de leurs parents, ils finalisent leur préparation à Vairao, où ils nous ont confié leurs ambitions et leurs espoirs à l’approche du grand départ, la semaine prochaine.





À la salle omnisports de Vairao, les entraînements vont bon train au Taiarapu Boxing Club, qui prépare sept jeunes licenciés pour les Championnats de France de boxe qui se tiendront au parc départemental d’Olhain, près de Lille, dans deux semaines. “C’est la deuxième fois qu’on participe. On part pour quatre semaines du 29 janvier au 21 février : une semaine pour s’acclimater dans le club Nantes Pleins Contacts avec Éric Dauphin et Jules Ivoulé, puis on enchaîne les deux week-ends de compétition samedi 7 et dimanche 8 février pour les huitièmes et quarts de finale, puis le samedi 14 et le dimanche 15 février pour les demi-finales et finales s’ils sont qualifiés, pour finir par une dernière semaine pour visiter Paris, vu que ce sera la première fois en France pour la plupart”, se réjouit Steve Toofa, coach du club fondé en 2017 et affilié à la fédération de boxe de Polynésie française.



Le Taiarapu Boxing club cumule une centaine d’adhérents, des “baby boxeurs” dès 5 ans à la boxe éducative, en passant par la boxe amateurs jusqu’aux seniors. “On mise sur nos jeunes, la nouvelle génération ! Parmi nos 15 champions de Polynésie qui avaient la possibilité d’accéder aux Championnats de France, certains n’avaient pas le nombre de combats requis, donc on part à sept”, poursuit le coach, qui sera assisté dans cette mission par Youenn Virmaux, président d’honneur, ainsi que par sa fille, la vice-championne du monde ISKA, Kahaia Toofa, déjà sur place.



“Une chance pour nos jeunes”

“On s’entraîne tous les jours du lundi au vendredi, deux heures en moyenne, en plus du footing. On remercie la commune de Taiarapu-Ouest pour son soutien, l’IJSPF qui nous met un ring à disposition pour nos entraînements et les parents pour leur confiance”, souligne Steve Toofa. Ce déplacement est essentiellement financé par le club grâce à plusieurs années de levées de fonds, en plus du soutien des familles avec un objectif en tête : gagner. “D’autres clubs seront représentés, mais on est la plus grosse délégation à partir”, assure Youenn Virmaux. “C’est une chance pour nos jeunes de pouvoir participer à ces championnats en étant directement qualifiés pour les phases finales. Ils vont représenter le club, la commune et le Pays, c’est très important pour eux. Ils veulent montrer leur potentiel en venant de Polynésie. On sait qu’ils sont capables d’aller chercher des médailles et des titres. Ils sont motivés et ils vont aller jusqu’au bout ! Nos filles manquent d’adversaires, donc ça va être une super opportunité.”



“Quand on a ouvert le club, l’un de nos objectifs a toujours été de sortir les jeunes de la délinquance. Au lieu d’aller se bagarrer sur la route, on les encourage à venir à la salle avec des règles à respecter. Ça ouvre des portes sur le plan sportif, personnel et même professionnel. Ceux qui partent vont revenir grandis et leur expérience va profiter à tout le club”, analyse Steve Toofa.



Le Taiarapu Boxing Club envisage déjà de poursuivre sur cette lancée en programmant davantage de déplacements à l’international pour ses combattants. Un projet de jumelage avec un club de San Diego, aux États-Unis, se profile également pour favoriser les échanges entre pratiquants. Mais dans l’immédiat, place à la compétition nationale : une aventure à suivre plus en détails sur la page Facebook du Taiarapu Boxing Club.



Sept champions sur le départ Laivens Toofa, 12 ans, 50-55 kg, minime

Temeio Toofa, 12 ans, 70-75 kg, minime

Hailey Tufaunui, 13 ans, 70-75 kg, minime

Tevai Yeong Atin, 13 ans, 65-70 kg, minime

Kaïla Toofa, 13 ans, 65-70 kg, minime

Keanavai Bonno, 14 ans, 85-90 kg, cadette

Teraimanarii Bambridge, 17 ans, 75-80 kg, junior

Teraimanarii Bambridge, champion de Polynésie 2025 (-80 kg) : “Ma première participation” “Je suis de Toahotu et j’ai rejoint le club depuis trois ans. C’est la première fois que j’endosse le rôle de capitaine de l’équipe, étant le plus âgé des combattants à partir. C’est une belle responsabilité que j’avais déjà assumée lorsque je faisais du taekwondo. Ce que j’aime dans la boxe, c’est l’aspect technique et la préparation mentale et physique. Je fais beaucoup de cardio et de méditation. On s’entraîne tous les jours à la salle et aussi chez nous. Ce sera ma première participation aux Championnats de France de boxe anglaise. Mon objectif, c’est de ramener le titre à la maison, à Tahiti, pour montrer qu’on a du potentiel et qu’on peut aller loin. J’en profite pour faire passer un message aux jeunes : il ne faut pas hésiter à se lancer dans un sport pour dépasser ses limites.”

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 22 Janvier 2026 à 17:21 | Lu 266 fois



