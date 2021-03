​Bora Bora célèbre l’eau

Bora Bora, le 22 mars 2021 - A l’occasion de la journée mondiale de l’eau lundi, Bora Bora a mis à l’honneur le précieux élément. La commune, la Polynésienne des eaux, le Criobe ou encore une association de protection de l’environnement ont animé l’événement par des ateliers interactifs et des stands d’information.



Bora Bora a célébré hier comme il se doit la journée mondiale de l’eau. La commune, en partenariat avec la Polynésienne des Eaux et le Centre de recherches insulaires et observatoire de l’environnement (Criobe), a organisé des ateliers et des points d’information pour mettre à l’honneur l’eau et plus généralement l’environnement.



C’est Gaston Tong Sang, maire de l’île qui a inauguré les festivités, dès 8 heures. Dans son discours d’ouverture il a souligné l’importance donnée à la distribution de l’eau potable, l’assainissement des eaux usées pour éviter la pollution du lagon et la protection des zones lagonaires. De plus, la Perle du Pacifique se réjouit d’avoir le label Pavillon bleu depuis plus de 25 ans pour ses eaux non polluées et sa protection de l’environnement.



Ce sont plus de 350 visiteurs qui ont visité le chapiteau de la place Tuvavau, dressé pour l’occasion. Les élèves des établissements scolaires se sont rendus sur place tout au long de la journée, ravis de participer à des ateliers interactifs, comme celui proposé par le futur écomusée Te Fare Natura de Moorea qui a fait sensation avec une visite du lagon en réalité virtuelle. Plusieurs autres ateliers mettaient à l’honneur la précieuse ressource, mais l’organisation a tenu à profiter de l’occasion pour sensibiliser plus largement à la protection de l’environnement et du lagon, à l‘instar du Criobe qui alertait sur la fragilité des écosystèmes et des espèces en voie de disparition et de l’association Ia Vai Ma Noa Bora Bora qui se bat pour la protection de l’environnement. La Polynésienne des eaux, pour sa part, souhaitait sensibiliser à la pose des compteurs d’eau et informer les visiteurs sur les travaux dont elle est en charge. Des représentants religieux étaient également présents. Un événement qui a connu un franc succès pour une première édition.