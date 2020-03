​Bingo clandestin : onze sacrés numéros

Avant de requérir 18 à 36 mois de prison assortis du sursis simple à l’encontre des deux couples les plus lourdement impliqués, le procureur de la République a affirmé que ces derniers étaient les « grands gagnants » du système : « Ils ont fait cela pour eux et pour leurs familles au détriment des joueurs qui vident leurs comptes. Et nous parlons de sommes très importantes, de dizaines de millions de Fcfp. »



Pour la défense du couple qui avait sous-loué la salle à plusieurs reprises afin d’organiser ses propres soirées, Me Genot a fustigé l’hypocrisie du système : « Tahiti est le royaume de l’économie parallèle où le travail clandestin est légion mais la vérité, c’est que mes clients sont des sexagénaires sains et équilibrés, qui ont toujours travaillé et qui sont socialement intégrés. Le bingo mettait juste du beurre dans les épinards pour les gens indigents. »



Me Dubois, l’avocat de trois autres prévenus, a tenu à rappeler lors de sa plaidoirie que la pratique du bingo en Polynésie, loin des « casinos de mafieux marseillais qui brassent des millions d’euros », existait depuis des « décennies » et qu’elle permettait notamment aux personnes âgées de se réunir.



Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné le couple qui avait loué le hangar à deux ans de prison avec sursis et un million d’amende. L’autre couple, qui avait sous-loué l’emplacement a quant à lui écopé d’un an avec sursis et 500 000 Fcfp d’amende. Toutes les saisies ont été confisquées.