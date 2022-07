​Big Air Contest is "On" ce samedi à Hitimahana

Tahiti, le 28 juillet 2022 – Particulièrement attendue, la deuxième édition de la Tahiti Big Air Contest se tiendra finalement ce samedi matin sur la plage de Hitimahana. Une vingtaine de riders locaux sont attendus pour la compétition et trois professionnels seront présents pour assurer le show.



Après une première édition spectaculaire, Tahiti Kite School organise la deuxième édition de la Tahiti Big Air Contest, la compétition de tricks et de sauts hauts en kite, ce samedi 30 juillet sur la plage de Hitimahana à Mahina. Une vingtaine de riders locaux sont attendus pour la compétition qui débutera à 9 heures, dans des conditions qui s'annoncent exceptionnelles. "On a de très bonnes conditions météo, avec un vent de 25 à 30 nœuds attendu samedi. Et surtout, on est vraiment très content de pouvoir tenir la compétition durant un week-end", expliquait cette semaine Vairea Ceran-Jérusalemy, qui assure l'organisation de l'évènement. Les conditions météorologiques optimales étaient en effet nécessaires, et attendues elles-aussi, pour que la compétition puisse se tenir.



Les riders se disputeront la coupe de la Tahiti Big Air Contest et le gagnant obtiendra une wild card et un billet d’avion offert pour se rendre à la Lord of Tram France, étape mondiale du tour du monde de Big Air. Reste à savoir qui succédera à Raiarii Fadier, vainqueur de la première édition… Mais la compétition ne sera pas la seule animation de la journée, puisque pas moins de trois professionnels seront présents, en plus de l'organisateur Antoine Fermon, avec cette année Charles Brodel, Titouan Galea et Paul Serin qui offriront une démonstration de haut vol aux spectateurs et participants.



Rédigé par Antoine Samoyeau le Jeudi 28 Juillet 2022 à 16:27 | Lu 237 fois