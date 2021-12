​Bientôt un nouveau navire de secours aux Marquises

Tahiti, le 27 décembre 2021 - Les maires de Nuku Hiva, Hiva Oa, Tahuata et Fatu Hiva sont venus visiter le JRCC Tahiti. L'occasion de découvrir en détail son fonctionnement et ses missions et d'évoquer l’arrivée prochaine d'un nouveau moyen de secours aux Marquises : une vedette de sauvetage et d'assistance en mer basée à Hiva Oa.



Benoît Kautai, Joëlle Frebault, Felix Barsinas et Henri Tuieinui, respectivement maires de Nuku Hiva, Hiva Oa, Tahuata et Fatu Hiva ont répondu à l'invitation du directeur du JRCC à Tahiti ces derniers jours, comme l'a annoncé lundi le haut-commissariat dans un communiqué. Ainsi, ils ont visité le JRCC Tahiti où ils ont pu découvrir ses missions assurées au sein du centre maritime commun de Polynésie française (CMC PF) et rencontrer l'Amiral Jean-Mathieu Rey. Divers sujets, qui concernent particulièrement les Marquises, ont été évoqués notamment la surveillance des zones de pêche et la sécurité en mer dans l'archipel.



Il a également été question de l’arrivée prochaine d'une vedette de sauvetage et d’assistance en mer pour la station de Hiva Oa à laquelle la communauté des communes des îles Marquises (Codim) participe financièrement. "Ce navire de 15 m, du même type que les vedettes de la société nationale de sauvetage en mer (SNSM) en métropole et en outremer, viendra renforcer de façon notable le dispositif d’assistance autour des îles des Marquises", précise le communiqué. Il sera équipé d'une civière et pourra assurer des missions d’assistance médicale en complément des hélicoptères, notamment de nuit.