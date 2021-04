​Bien-être, sushis et qi gong à Nuku Hiva

Nuku Hiva, le 29 avril 2021 - La cellule de promotion de la santé des Marquises et de la maison de l’enfance de Taiohae ont organisé mercredi une journée bien-être pour booster le système immunitaire des petits et grands. Avec au programme, discussions, alimentation saine et gymnastique qi gong.



Depuis son ouverture en août 2016, la maison de l’enfance de Nuku Hiva, qui dépend du Fare tama hau de Tahiti, propose régulièrement diverses animations afin que les parents et les enfants de l’île puissent jouir, à titre gracieux, de ce lieu qui leur est entièrement dédié et ainsi se rencontrer, échanger et même découvrir de nouvelles activités. Mercredi, en partenariat avec la cellule de promotion de la santé des Marquises, la maison de l’enfance a organisé une journée bien-être et détente à l’attention de la population de l’île, de tous les âges.



Au programme de cette journée, des discussions sur la parentalité, la vie de famille ou encore l’éducation. Puis, dans la mesure où le bien-être passe par une alimentation saine, un atelier de création de sushis réalisés à base de fruits, légumes et poissons locaux avait pris place dans la grande salle de la maison de l’enfance, animé par Mana Ségur et Tautini Kimitete.

Toujours dans le but de se faire du bien, une initiation à la médecine chinoise ancestrale, le qi gong, était proposée aux adultes. C'est une gymnastique traditionnelle chinoise couplée d’une science de la respiration fondée sur la connaissance et la maîtrise du souffle, qui associe mouvements lents, exercices respiratoires et concentration. Une opération bien-être à laquelle un grand nombre d’habitants de Nuku Hiva ont participé et qui sera donc prochainement renouvelée.