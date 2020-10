​Avis favorable pour Vincent Fabre à la direction de la CPS

Tahiti, le 28 octobre 2020 – La commission de contrôle budgétaire et financier de l'assemblée a voté mercredi matin un avis favorable unanime pour la nomination de Vincent Fabre au poste de nouveau directeur de la CPS.



La nomination de Vincent Fabre au poste de directeur de la Caisse de prévoyance sociale (CPS) se précise. Saisie par le gouvernement, la commission de contrôle budgétaire et financier de l'assemblée a rendu mercredi matin un avis favorable sur cette nomination à l'unanimité, majorité et opposition comprises. Maintenant cet avis obtenu, le conseil des ministres peut officiellement procéder à la nomination du remplaçant d'Yvonnick Raffin à la tête de la CPS. Poste confié par intérim à Vincent Dupont depuis l'entrée au gouvernement du nouveau ministre de l'Economie et des Finances. Egalement en charge de la Protection sociale généralisée (PSG), c'est Yvonnick Raffin lui-même qui a piloté la nomination de son successeur à la CPS.



Diplômé d'école de commerce à Paris, Vincent Fabre est actuellement directeur exécutif stratégie et développement de la banque Socredo. Un établissement où il a également occupé les postes de directeur financier et de directeur général de la filiale Océanienne de services bancaires (OSB). Vincent Fabre a été le premier président de la Fondation agir contre l'exclusion (Face) en Polynésie en 2018. Il est également le président de l'Organisation des professionnels de l'économie numérique (Open) et membre du bureau de la French Tech Polynésie.