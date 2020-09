​Au procès de l’affaire Sarah Nui, Maitai Danielson persiste dans le déni

Au terme d’un premier procès portant sur la partie écoulement de l’ice à Tahiti, onze prévenus dont l’ancien entraîneur de futsal, Francis Tarano, avaient été condamnés à des peines comprises entre 18 mois à sept ans de prison. Le second procès, axé sur la partie internationale – l’achat, le conditionnement et l’envoi de la drogue en provenance des États-Unis et du Mexique –, s’est donc ouvert lundi. Comme il est d’usage, les 25 prévenus ont tout d’abord été appelés à la barre pour expliquer quelles étaient leurs positions quant aux faits qui leur étaient reprochés. Désignés comme les têtes du réseau par les éléments matériels et les témoignages de nombreux protagonistes du dossier, Tamatoa Alfonsi et l’ancien rameur natif de Huahine, Maitai Danielson, ont adopté des positions contraires.



Mis en cause par ses acolytes mais aussi et surtout par sa femme, Maitai Danielson a, comme devant le juge d’instruction, vivement nié les faits qui lui sont reprochés, à savoir d'avoir notamment rencontré Tamatoa Alfonsi à Tijuana afin de coordonner les opérations d'importation. Installé en Californie depuis 2016, l’ancien rameur avait, selon certains de ses co-prévenus, installé une pièce dans sa maison destinée à conditionner l'ice qu'il cachait dans des planches de surf ou des housses utilisées pour transporter ces mêmes planches. Confronté lundi face à ces déclarations, l’homme à la carrure imposante a réexpliqué qu’il n’avait "rien à voir" dans ce trafic. "On m’a désigné comme le bras droit d’Alfonsi alors qu’aucune des mules ne m’a jamais remis de l’argent. Tout le monde me met en cause car c’est facile de charger quelqu’un qui est détenu."



Bien plus détendu que son compagnon de box, Tamatoa Alfonsi, surnommé "Sana" – ice – dans le milieu du trafic de stupéfiants, a reconnu la plupart des charges mises sur son compte en minimisant toutefois les opérations impliquant des proches ou des acteurs mexicains du trafic. Ces deux acteurs principaux seront longuement entendus en détail par le tribunal le 6 octobre prochain. Dans l’attente de ces auditions, la semaine va être consacrée à l’interrogatoire de tous les autres prévenus, logisticiens, mules, rapporteur d’argent, fournisseurs et revendeurs…