​Au procès Sarah Nui, un ex PNC nie en bloc

Tahiti, le 30 septembre 2020 – Au troisième jour de procès de l’affaire Sarah Nui, le tribunal correctionnel a longuement entendu Nikis Calmajis, un ancien personnel navigant commercial, auquel il est reproché d’avoir servi d’intermédiaire au cours de plusieurs importantes transactions d’ice. "Lourdement mis en cause" par les écoutes et par ses co-prévenus, le jeune homme a tout juste concédé avoir "cédé" et consommé de la méthamphétamine.



Sale journée pour Nikis Calmajis. L’ancien personnel navigant commercial (PNC) a été vivement poussé dans les retranchements de son déni lors de son audition par le tribunal correctionnel mercredi au troisième jour du procès de l’affaire Sarah Nui. Ce "fils de bonne famille", interpellé le 14 août 2018 à l’hôtel Sarah Nui à Papeete, est en effet poursuivi pour s’être occupé d’envoyer de l’argent à Tamatoa Alfonsi au Mexique et pour avoir servi d’intermédiaire dans certaines transactions de ce trafic. Placé sous contrôle judiciaire dans l’attente du procès, Nikis Calmajis avait souvent modifié ses déclarations lors de l’instruction du dossier. À la barre du tribunal mercredi, il a choisi de contester toute implication dans le trafic. "Je reconnais aujourd’hui avoir fait la fête, avoir cédé de l’ice, en avoir consommé mais je nie totalement les faits d’importation" a-t-il ainsi expliqué avant de rappeler qu’il s’en était pris "plein la tronche" depuis le début de cette affaire. Alors qu’il se plaignait de ne pas avoir d’amis, le président du tribunal lui a fait remarquer qu’il avait même "beaucoup d’ennemis".