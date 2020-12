​Au cœur du CJA de Huahine

Huahine, le 23 décembre 2020 - Le Centre des jeunes adolescents situé à Maeva, près de l'aéroport de Huahine, possède trois ateliers : menuiserie, cuisine et agriculture. C'est dans ce dernier que les jeunes excellent, tradition oblige, mais la menuiserie tire aussi son épingle du jeu. Les formations dispensées offrent de réelles perspectives d'avenir.



La réputation de l'île dans la culture de la pastèque et du melon est bien ancrée dans l'esprit des habitants de Huahine et n'est plus à faire auprès du reste de la Polynésie. Tout naturellement, le savoir-faire dans ce domaine est très répandu localement et exerce un fort pouvoir d'attraction dont bénéficie l'atelier agriculture du Centre des jeunes adolescents (CJA). Il accueille 20 jeunes, 4 filles et 16 garçons, qui suivent les cours de trois moniteurs spécialisés, en agriculture, mais aussi en menuiserie et en cuisine, en plus des cours de culture générale dispensés par la directrice, Juliette Lee.



L'atelier de menuiserie, grâce principalement aux dotations du Pays, est bien achalandé en machines modernes. Il y a de quoi fabriquer des meubles - certains très originaux : la chaise anatomique pliante, le petit tabouret transformable, la table et la chaise murale qui se déplient et se replient à volonté - dont la vente bénéficie au bon fonctionnement de l'établissement. Les idées ne manquent pas pour attirer le client. La confection de ruches fait aussi partie de la panoplie du catalogue. Quant à l'atelier cuisine, les élèves sont spécialisés dans le domaine de la pâtisserie. Ils achètent ensuite leurs réalisations afin de pouvoir financer les ingrédients nécessaires.