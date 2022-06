​Artistes engagés pour l’océan à la galerie Kaiki & Co de Taravao

Tahiti, le 13 juin 2022 - À l'occasion de la journée mondiale de l'Océan qui a eu lieu le mercredi 08 Juin –une démarche lancée par les Nations Unies à l'issue du Sommet de Rio en 1992­– 15 artistes polynésiens du collectif Raw Tahiti ont présenté ce vendredi l'exposition collective "Engagés pour l'Océan". Une sélection de 50 créations originales –murales, installations et sculptures– a ainsi été présentée dans l’espace Kaiki & Co, PK 56 sur la côte ouest de Tahiti.



Une nouvelle fois, pour cette deuxième expo collective, le public a en pris plein les yeux. Sans retenue, ni compromis, montrant avec humilité leur approche de la défense et de la préservation des océans, ces artistes étonnent par leur enthousiasme, leur créativité ou même leur humour. Et si leurs œuvres parlent d’elles-mêmes, rencontrer ces artistes est tout aussi enrichissant : ce melting-pot culturel, spécificité locale, sert à merveille cette humanité qui nous est chère.



On appréciera ainsi la touche pop art délirante des créations picturales et sculpturales de Fred Souny, le plaidoyer touchant de Nelly, une femme engagée sur tous les fronts, Philippe Castel et son épure des sens, Jean Ciccuda et sa tortue électro, le talent incontestable de Vashee, la force brute de Patrick Guichard ou encore la vision 3D de Leia Chang Soi.

Taina Calissi, qui dirige Raw Tahiti, a joué également le jeu, dévoilant deux créations originales dont l’une est même connectée via QR code ! Bref, cette expo est étonnante de diversité et s’il faut se rendre à Taravao pour la découvrir et bien allons-y !

















Rédigé par Philippe Collignon le Lundi 13 Juin 2022 à 19:01 | Lu 151 fois