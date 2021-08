​Arrêt de la vaccination au CHPF, focalisé sur le Covid

Tahiti, le 10 août 2021 – La flambée des hospitalisations a contraint le Centre hospitalier de la Polynésie française à fermer dès mercredi son centre de vaccination, pour consacrer tout son personnel à la prise en charge des patients.



Avec 185 hospitalisation en filière Covid, l’évolution de la situation sanitaire a des conséquences sur l’organisation du Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), qui réserve de nouveaux secteurs d’hospitalisation à l’accueil des patients affectés par le virus. Mécaniquement, ces changements entraînent la mobilisation toujours croissante du personnel hospitalier. Ainsi, le centre de vaccination installé au sein de l'établissement sera fermé à partir du mercredi 10 août. Les candidats à la vaccination sont invités à s’orienter vers les structures spécifiques de la direction de la Santé ou les pharmacies.



Par ailleurs, le CHPF indique qu'en dehors des situations relevant de l’urgence médicale, les tests RT-PCR qui y sont pratiqués ne concernent que les patients devant subir une opération chirurgicale. Aucun centre de dépistage destiné à la population générale (cas contact, voyages…) n’est disponible à l'hôpital. Les visites aux patients hospitalisés en filière Covid demeurent interdites sauf sur avis médical. Et compte-tenu de la circulation du virus en population générale, les visites aux patients hospitalisés en filière "non-Covid" sont à éviter pour limiter les risques de contamination. Elles sont de toutes façons limitées à une personne par jour par patient. Plus généralement, le CHPF demande aux usagers de ne se rendre à l'hôpital qu’en cas de besoin réel et sérieux. Les rendez-vous en consultation sont impérativement confirmés par téléphone la veille.