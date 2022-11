​Après un 32e accident mortel, les forces de l'ordre "seront présentes jours et nuit"

Tahiti, le 13 novembre 2022 – Le haut-commissariat a demandé aux forces de police et de gendarmerie un renforcement des contrôles sur les routes après un nouvel accident mortel ce week-end sur la RDO.



Un nouvel accident mortel est venu endeuiller une famille polynésienne ce week-end, ont annoncé nos confères de Polynésie la 1ère et TNTV. Dans la nuit de jeudi à vendredi à 1h50 du matin sur la RDO dans le sens Papeete-Punaauia, une voiture a percuté un scooter sur lequel circulaient deux personnes. Le conducteur du deux-roues a été blessé mais la passagère de 26 ans est décédée des suites de ses blessures.



Après cette 32e victime sur les routes depuis le début de l'année, le haut-commissariat a réagi en demandant aux forces de l'ordre "un renforcement supplémentaire des contrôles routiers pour tendre à réduire cette terrible série d'accidents corporels et malheureusement mortels pour certains", indique la Direction territoriale de la police nationale. Côté police, les contrôles ont permis de relever 30% d'augmentation des conduites sous l'empire d'un état alcoolique et plus de 100% des conduites sans permis de conduire sur la même période qu'en 2021. Côté gendarmerie, depuis le début de l’année 50 987 dépistages de la consommation d'alcool (+14,22% par rapport à 2021) et 3 005 dépistages de consommation de stupéfiant (+ 125% par rapport à 2021) ont été réalisés. Le nombre d'infractions sur la route est également en hausse avec 2 779 excès de vitesse (+4% par rapport à 2021), dont 590 infractions pour des vitesses supérieure à 40 km/h (+21% par rapport à 2021). "Nous serons présents jours et nuits", concluent les autorités.



