​Appel à témoins pour retrouver une mineure en fugue

Tahiti, le 15 juillet 2020 - La brigade de gendarmerie de Paea a lancé un appel à témoins mercredi pour retrouver Tehina, Anita Castle Iv, une mineure en fugue depuis le 4 juillet dernier.



Tehina, Anita Castle Iv, une mineure de 17 ans qui était placée au foyer Tiai Nui Here à Paea a fugué le 4 juillet dernier. La brigade de gendarmerie de Paea a lancé mercredi un appel à témoin pour la retrouver. La jeune fille mesure 1 m 65 et a des cheveux ondulés de couleur châtain clair d'une longueur atteignant les épaules. Elle a la peau claire et porte un tatouage dans le bas du dos et faisant le tour de ses hanches représentant des motifs polynésiens avec une raie et un soleil.



Toute personne ayant aperçu cette jeune fille ou étant en mesure d'apporter des renseignements la concernant est invitée à contacter la brigade de gendarmerie de Paea au 40.50.7505 ou le 17.