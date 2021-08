​Appel à témoin après la fugue d'une mineure à Raiatea

Tahiti, le 24 août 2021 – En accord avec le parquet de Papeete, la gendarmerie a diffusé mardi un appel à témoin pour tenter de retrouver une jeune fugueuse de 16 ans, Aveia Spitz, qui n'a plus donné de nouvelles depuis plus de dix jours.



La gendarmerie a diffusé mardi un appel à témoin, en accord avec le parquet de Papeete, après la disparition d'une jeune adolescente en fugue de 16 ans, Aveia Spitz, lycéenne demeurant à Avera sur la commune de Taputapuatea à Raiatea. Au moment de sa disparition, la jeune fille aux cheveux longs noirs, de corpulence mince et mesurant 1,70 mètres était habillée d'un tee-shirt jaune fluo et d'un short noir. Elle a quitté le lycée de Uturoa où elle était interne le 13 août dernier, sans téléphone ni argent. Selon les gendarmes, la mineure a été aperçue par des témoins à différentes reprises, samedi 14 août et mercredi 18 août, au centre-ville de Uturoa. Toute personne ayant aperçu cette jeune fille ou étant en mesure d'apporter des renseignements la concernant est invitée à contacter la brigade de gendarmerie de Raiatea au 40 60 03 05 ou en composant le 17.