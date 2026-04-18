

​Appel à la vigilance face au risque accru de leptospirose

Tahiti, le 17 mai 2026 - Les autorités sanitaires mettent en garde contre le risque accru de contrater la leptospirose en marge des épisodes de forte pluie.



L’épisode de fortes pluies que vient de traverser la Polynésie met en exergue le risque accru de leptospirose. Fin avril, les autorités sanitaires font état de onze cas identifiés sur le territoire dont trois ont nécessité un passage en service de réanimation.



Rappelons que la leptospirose est le résultat d’une infection bactérienne. La transmission à l’homme se fait surtout par contact avec des eaux ou des milieux humides souillés par de l’urine d’animaux porteurs de la maladie (rongeurs, chiens, bétail, chevaux, porcs, etc.). La bactérie pénètre principalement par de petites blessures de la peau ou par les muqueuses (bouche ou nez le plus souvent, parfois projection d’eau dans les yeux), lors de contacts prolongés avec de la boue ou de l’eau sale, souillée par les urines d’animaux.Marcher pieds nus augmente les risques de contact entre la peau et les germes infectieux.



La leptospirose débute par une forte fièvre avec des frissons, des maux de tête, des nausées, des vomissements, des douleurs musculaires et articulaires. Les premiers symptomes sont comparables à ceux de la dengue. Traitée à temps, la maladie est souvent bénigne. Mais en cas de traitement tardif, elle peut toutefois conduire à une insuffisance rénale, et devient mortelle dans 5 à 20 % des cas. C’est en raison de cela que les autorités sanitaires recommandent aux professionnels de santé de prescrire une analyse RT-PCR d’emblée devant toute suspicion de leptospirose, suivie d’une antibiothérapie probabiliste (amoxicilline).

Recommandations importantes :

• Ne pas marcher pieds nus dans de l’eau boueuse

• Ne pas se baigner à l’embouchure des rivières

• Désinfecter rapidement toute blessure cutanée

• Ne pas attendre pour consulter un médecin en cas de symptômes

• Être vigilant sur son hygiène corporelle et favoriser le lavage des mains autant que possible



À noter également, que les fortes pluies favorisent aussi le risque de propagation.

Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Dimanche 17 Mai 2026 à 12:12 | Lu 300 fois



