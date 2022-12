​Année noire sur les routes du fenua

Tahiti, le 26 décembre 2022 – Avec 34 décès sur les routes au 25 décembre 2022 et un taux de dix morts pour 100 000 habitants, la Polynésie française a connu une année noire en matière de sécurité routière. Face à ce constat “extrêmement préoccupant”, le haut-commissaire de la République, Éric Spitz, annonce un doublement des contrôles pour l'année 2023 et une augmentation de la répression. Le représentant de l'État souhaiterait également “que soit introduit par une loi de Pays le rétablissement de saisie administrative des véhicules”.



Alors que 2022 s'achève, le nombre de morts sur les routes du fenua se rapproche du record de la décennie passée avec 34 morts cette année contre 36 en 2012 et 2018. Cette année, tel que le rappelle le haut-commissaire de la République, Éric Spitz, “un tiers des accidents étaient liés à l'alcool ou aux stupéfiants, parfois aux deux mélangés et un tiers liés aux excès de vitesse”. Il "relève aussi qu'en 2022, les deux tiers des personnes tuées sont des personnes qui circulaient en deux-roues. Si l'on ajoute les piétons, l'on arrive à 79% des personnes tuées dans des accidents mortels.”



Face à la surreprésentation des deux-roues dans les accidents mortels, l'État a donc décidé d'intensifier la répression, précise le haut-commissaire : “Nous avons fait preuve de pédagogie mais là, nous allons passer au stade de la répression. Qu'il s'agisse d'un vélo, d'un vélo électrique ou d'une trottinette, je rappelle que le port du casque sera obligatoire. Pour les engins de déplacement personnel motorisés (trottinettes électriques) et pour les vélomoteurs, la vitesse sera limitée à 25 km/h. Les conducteurs auront l'obligation d'avoir une assurance et un titre de conduite qui est soit le brevet de sécurité routière, soit l'initiation à la sécurité routière avec un âge minimum porté à 14 ans”. Si “jusqu'à présent, l'ensemble de ces mesures faisaient l'objet d'actions pédagogiques des forces de l'ordre”, Éric Spitz indique qu'à “compter de ce week-end, cela fera l'objet de répression et de verbalisation si ces conditions ne sont pas remplies”.



Saisie administrative des véhicules



Pour endiguer ce fléau qui endeuille de nombreuses familles, le haut-commissaire annonce qu'en 2023, le nombre de contrôles sur les routes va augmenter de “50%”. Éric Spitz indique également que l'État va “travailler en partenariat avec le Pays” car il souhaiterait “que soit introduit par une loi de Pays le rétablissement de la saisie administrative des véhicules”, notamment de ceux appartenant à des gens qui conduisent sans permis ou assurance. Une mesure qui pourrait être “dissuasive”. En matière de prévention, Éric Spitz compte sur la sensibilisation dans les écoles mais aussi dans les entreprises : “L'année prochaine, je vais demander au Medef que les entreprises créent des plans de prévention des risques routiers avec du co-voiturage, de la formation, cela se fait déjà en métropole”. Il suggère également la création d'une fourrière.



A une semaine du nouvel an, et alors qu'il a donné “des instructions très fermes aux forces de l'ordre qui seront particulièrement mobilisées le week-end du nouvel-an”, le haut-commissaire de la République précise qu'il “importe que chacun participe à l'effort collectif en ne laissant jamais une personne qui a bu prendre le volant et ce, tant que les effets de l'alcool ne se sont pas dissipés”. Il affirme par ailleurs que “toutes les réformes du monde n'aboutiront à rien sans prise de conscience de chacun d'entre nous” et rappelle au passage qu'en moyenne, “pour une personne tuée, nous comptons quatre blessés graves avec des personnes paraplégiques ou tétraplégiques. Il ne faut donc pas uniquement s'arrêter au nombre de tués car ce sont des familles entières qui sont meurtries quand une personne sort paralysée d'un accident.”

Chiffres en 2022 5 décès pour 100 000 habitants en France métropolitaine contre 10 pour 100 000 habitants en Polynésie et 15 pour 100 000 habitants en Nouvelle-Calédonie.

Deux tiers des accidents ayant eu lieu en 2022 impliquaient des deux-roues. Ce chiffre passe à 79 % des tués sur la route si l'on ajoute les piétons.

34 décès dont 31 en zone gendarmerie : 26 à Tahiti, Deux à Moorea, deux à Taha'a, un à Bora Bora, un à Hiva Oa et un à Raiatea.

Rédigé par Garance Colbert le Dimanche 25 Décembre 2022 à 19:25