​Anne Roumanoff, “là pour être au taquet”

Tahiti, le 20 juillet 2023 – L’humoriste Anne Roumanoff se produira sur scène les 16 et 17 septembre prochains au grand théâtre de la Maison de la culture à Papeete.





Après l'interruption de son spectacle, “Tout va bien”, par la Covid-19, Anne Roumanoff arrive en Polynésie avec son nouveau one woman show “L'Expérience de la vie” qu'elle proposera au public local, avec humour et finesse.



Dans ce nouveau spectacle, l’humoriste porte un regard narquois et joyeux sur les grandes transformations de notre société : nouveaux langages, nouveaux comportements, nouveaux métiers… : Rencontrez une coach américaine en relation de couple ; écoutez une version revisitée des contes de fées ; découvrez un poème sur les influenceurs ; et savourez les commentaires sur l’actualité politique et sociale.



Celle qui s'est fait connaître par son fameux “Bernadette, calme-toi”, n'a décidément pas trouvé les clefs de ce calme et, les années passant, a affiné son style pour surprendre le public. Un spectacle déconstruit par une femme expérimentée qui rêve de se reconstruire.



Jointe par téléphone en début de semaine, celle qui n'a encore jamais mis les pieds en Polynésie française compte désormais les jours qui la séparent de sa rencontre avec le public polynésien.



“À plusieurs reprises, on m'a parlé de venir jouer mon spectacle à Tahiti, et j'étais super excitée. Mais à chaque fois, cela n'a pas pu se faire”, expliquait la dame en rouge. “Là, j'attends une réponse pour le tournage d'un film, mais j'ai quand même décidé de partir. On verra ça plus tard. Je suis très contente parce que j'ai un été où je travaille beaucoup et de me dire qu'en septembre, je serai à Tahiti me fait du bien.” Hilare, elle poursuit. “Rien que le plaisir de voir la tête des gens qui vont reprendre le boulot en septembre et de leur dire que moi, à cette date-là, je pars à Tahiti…”

Intuition et feeling L'artiste ne sera pas pour un long passage en Polynésie française. Avec un agenda bien chargé, Anne Roumanoff ne cumulera pas un temps de vacances avant ou après son spectacle. Pour se produire, elle a de plus quelques petites habitudes qui vont l'éloigner des lagons. “Le jour de mon spectacle, je ne vais pas à la plage. J'ai une règle absolue que j'ai découverte, c'est que quand on joue le soir sur scène, il ne faut jamais aller à la plage parce qu'après, on est ramolli. La scène demande pas mal d'énergie. Il faut être en forme pendant 1h40.”



En pleine écriture de son nouveau spectacle, Anne Roumanoff se laissera porter à Tahiti par le feeling concernant la production qu'elle offrira au public polynésien. Avec de nombreux nouveau sketch, l'artistes “verra en fonction” de l'avancée de son travail mais aura malgré tout une prestation solide à proposer. “Ce ne sera pas une date de rodage”, prévient-elle. “Je serai là pour être au taquet. C'est un spectacle qui est très immergé dans l'actualité. On va y parler de la vie des femmes, de mon âge, de l'actualité, de ce que l'on trouve dans la presse, l'inflation. Je m'imprègne aussi. Vous verrez sur place. Je suis très intuitive, je fais au feeling. J'ai beaucoup de spectacles dans lesquels je vais pouvoir piocher.”



Heureuse sur scène, Anne Roumanoff ne s'est que très peu arrêtée au cours de ses 35 années de carrière. Pour notre bien, pour son bien aussi. “Je suis une artiste. Je suis heureuse sur scène”, confie-t-elle. “Je suis heureuse dans cette forme d'art où on a une liberté d'expression totale. Et puis j'adore me glisser dans la peau de personnages et ne pas rester moi-même. (…) Je m'amuse à être quelqu'un d'autre.”



L’humoriste est attendue à Tahiti sur la scène du grand théâtre de la Maison de la culture les 16 et 17 septembre prochains.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 20 Juillet 2023 à 17:56 | Lu 124 fois