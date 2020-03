​Alpha confirme largement à Teva I Uta

Tahiti, le 15 mars 2020 - Près de deux tiers des suffrages exprimés à Teva I Uta ont profité dimanche à la liste d’Union et d’action communale conduite par le maire sortant de Teva I Uta, Tearii Alpha.



Deux listes étaient en lice à Teva I Uta, dimanche, avec la promesse d’une élection dès le premier tour pour celle qui finirait en tête. L’opération électorale a largement bénéficié au maire sortant, Tearii Alpha. Sa liste d’Union et d’action communale l’emporte avec 65,03% devant celle, Tavini-Tahoera’a, conduite par l’ancien député Jonas Tahuaitu en association avec l’élue souverainiste Valentina Cross, loin derrière avec 34,97% des suffrages exprimés.



Elu en 2014 pour succéder à Valantina Cross, le ministre de l’Economie verte et du Domaine confirme son assise électorale à Mataiea et Papeari et s’offre un second mandat, jusqu’en 2026. En passant, il s’aménage une précieuse légitimité électorale pour la suite de sa carrière politique, à l’issue d’un scrutin orné d’un taux de participation de 67,05%. Sur les 7464 électeurs inscrits, 5005 se sont exprimés en plus des 38 bulletins nuls et des 34 blancs.



Dans le détail, on constate dimanche, que Jean Sangue, tête de la liste d’Union et d’action communale sur Papeari bat de près de 10 points Jonas Tahuaitu sur ses terres, tandis que Tearii Alpha atomise l’élue souverainiste Valentina Cross avec 74,8% des votes à Mataiea.



L’alliance Tavini-Tahoera’a n’aura pas donné le résultat escompté dans cette commune rurale de la côte ouest.