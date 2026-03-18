​Air Tahiti : la grève des pilotes se poursuit

Dans l’attente d’un protocole d’accord, la rentrée scolaire s’annonce mouvementée avec des annulations ou des modifications d’horaires “à tout moment” (Crédit : archive).
Tahiti, le 11 avril 2026 – Reprises ce samedi matin, les négociations entre la direction d’Air Tahiti et le Syndicat des personnels navigants techniques se sont poursuivies jusqu’en début d’après-midi et restent dans l’attente d’un protocole d’accord. La grève se poursuit avec 4.200 passagers attendus ce dimanche. À la veille de la rentrée, la DGEE prévoit une “perturbation des rapatriements scolaires” et adresse ses recommandations aux familles des îles.
Entre fatigue et sécurité, les pilotes d’Air Tahiti dénoncent une organisation des plannings et une gestion des congés inadaptées aux exigences du métier. Ce samedi, les négociations entre la direction de la compagnie et le Syndicat des personnels navigants techniques de Polynésie française (SPNTPF) ont avancé, sans décoller. Dans l’attente d’un protocole d’accord, la grève des pilotes se poursuit : une large partie des vols domestiques restent donc cloués au sol jusqu’à nouvel ordre.
Ce samedi, selon nos informations, 12 rotations ont été assurées, soit un tiers des vols. Plusieurs rotations ont été menées en partenariat avec Air Moana, Air Tetiaroa et Air Rarotonga. Les îles de Raiatea, Bora Bora, Maupiti, Rangiroa, Tikehau et Fakarava, ainsi que les Marquises ont notamment été desservies. Une quarantaine d’agents du service commercial étaient mobilisés toute la journée pour répondre au téléphone, ajuster la programmation et vérifier la liste des passagers. “En sachant qu’on sait si un pilote est gréviste qu’au moment de sa prise de fonction”, nous précise-t-on.
Entre fatigue et sécurité, les pilotes d’Air Tahiti dénoncent une organisation des plannings et une gestion des congés inadaptées aux exigences du métier. Ce samedi, les négociations entre la direction de la compagnie et le Syndicat des personnels navigants techniques de Polynésie française (SPNTPF) ont avancé, sans décoller. Dans l’attente d’un protocole d’accord, la grève des pilotes se poursuit : une large partie des vols domestiques restent donc cloués au sol jusqu’à nouvel ordre.
Ce samedi, selon nos informations, 12 rotations ont été assurées, soit un tiers des vols. Plusieurs rotations ont été menées en partenariat avec Air Moana, Air Tetiaroa et Air Rarotonga. Les îles de Raiatea, Bora Bora, Maupiti, Rangiroa, Tikehau et Fakarava, ainsi que les Marquises ont notamment été desservies. Une quarantaine d’agents du service commercial étaient mobilisés toute la journée pour répondre au téléphone, ajuster la programmation et vérifier la liste des passagers. “En sachant qu’on sait si un pilote est gréviste qu’au moment de sa prise de fonction”, nous précise-t-on.
Le stress de la rentrée
Dans son dernier communiqué, Air Tahiti confirme “de fortes perturbations”, tout en précisant que “les pilotes non-grévistes sont mobilisés pour assurer quelques vols”. Les passagers concernés par une modification de vol recevront une notification par SMS ou par mail. Touristes et locaux, des passagers de tous horizons sont impactés. Vendredi, au premier jour de grève, 1.300 passagers sur les 3.500 prévus ont effectivement pu voyager. Ce samedi, un peu moins de 3.000 passagers étaient attendus avec un impact du même ordre.
Dimanche, le chiffre monte à 4.200 passagers avec parmi eux des élèves devant regagner l’île où ils poursuivent leur cursus, voire l’internat de leur établissement. Ce samedi, la Direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE) a confirmé sur sa page Facebook une “perturbation des rapatriements scolaires”. “La programmation des vols et des rotations maritimes est maintenue”, mais “des annulations ou des modifications d’horaires peuvent intervenir à tout moment”, est-il précisé, tout en spécifiant que “les reprogrammations éventuelles seront communiquées par Air Tahiti à compter du lundi 13 avril”. Plusieurs points d’information sont indiqués : l’aérodrome ou la commune concernée, le site internet d’Air Tahiti et le bureau du transport scolaire de la DGEE.