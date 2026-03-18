

70 % des pilotes d’Air Tahiti restent sur le tarmac

Tahiti, le 10 avril 2026 - Le mouvement de grève des pilotes d’Air Tahiti a débuté ce vendredi 10 avril au matin. Au cœur des revendications : la gestion des plannings et des congés, jugée aujourd’hui incompatible avec des conditions de travail acceptables. Les pilotes de la compagnie aérienne Air Tahiti sont entrés en grève ce vendredi matin. Selon le Syndicat des personnels navigants techniques de Polynésie française (SPNTPF), majoritaire chez les pilotes, l’organisation actuelle ne permet plus aux navigants de bénéficier de leurs périodes de repos dans des conditions normales. D’après les pilotes, les plannings seraient devenus de plus en plus contraints, avec des repos difficiles à anticiper et parfois reportés à plusieurs reprises. Certains évoquent une fatigue accumulée et une pression croissante liée à la nécessité de maintenir les opérations malgré un effectif jugé insuffisant. La question de la sécurité revient dans les échanges, les pilotes estimant que des temps de récupération insuffisants peuvent fragiliser les conditions d’exercice de leur métier. Face à cette situation, les négociations entre la direction et le SPNTPF n’ont pour l’instant pas abouti.

Deux vols ce vendredi “On n’a pas fait grève depuis 2004, on a été patients. Là, on a une forte mobilisation : sur les 96 pilotes et commandants de bord, plus de 70 sont en grève. C’est pour la sécurité des pilotes et celle des passagers que l’on fait ça”, affirme un représentant syndical ce vendredi matin au siège d’Air Tahiti, où se sont rassemblés une majorité des grévistes. Les conséquences sur le trafic aérien sont immédiates : seuls deux vols sont maintenus ce jour. Le premier, en direction de Moorea, a pu décoller ce vendredi matin. Dans le hall de l’aéroport de Tahiti-Faa’a, le silence règne. Une fois l’information connue, les voyageurs dont la destination est annulée sont contraints de rester dans le hall, sans solution pour rejoindre l’une des îles desservies par Air Tahiti, et sont invités par la compagnie à “consulter le site internet et la page Facebook”. Dans son dernier post, la compagnie informe : “Veuillez noter que les frais de modification et de remboursement ne seront pas appliqués pendant toute la durée de la grève.” La direction d'Air Tahiti s'adressera à la presse à 13 heures ce vendredi pour faire le point sur les négociations.

Rédigé par Violaine Broquet le Vendredi 10 Avril 2026 à 10:59 | Lu 885 fois



